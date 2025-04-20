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娛樂
2025-04-20 23:30:40

膠戰LIVE｜Edan露背裙「女爵安」上身 與Jeffrey肥腸珈其化身男團跳唱BIGBAND名曲掀高潮

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《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》今晚(20日)於灣仔會展舉行。(林俊源攝)

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《膠戰 RUN FOR YOUR LIVE》今晚(20日)於灣仔會展舉行，呂爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、岑珈其、黃正宜(阿正)、劉沛衡(Hillary)和徐浩昌(肥腸)6位膠人合體登場，以《膠戰》主題曲《膠On》為live Show掀序幕。

 

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接著6膠轉換上不同身份玩遊戲，Edan化身「膠利略」作頭腦擔當，阿正自認樣貌擔當，與Jeffrey曾有情愫，不過Jeffrey就自命「還俗膠僧」劃清界線，Hillary就化身「黐膠花」，岑珈就是「馬戲班橡膠人」，笑言能屈能伸，可由164延伸至185cm。

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其間P1X3L隊長Phoebus以一身粉紅色工人服驚喜登場，要阻止6膠執行任務，混戰中被肥腸推倒壓在地上，動彈不得，場面搞笑。第二環節，Edan就穿白色背心配橙黃背心裙爆笑登場，露出腳毛非常搶fo，向來沒有偶包的Edan不時舉起雙手向5膠大騷胳肋底毛。

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第三部分，阿正以903 DJ身份現身，宣布叱咤我最喜愛男團大獎，曾是男團Play Time 成員的珈其獲獎，在台上扮激動發言，向太太的唱《一生愛你一個》，其後4膠化身「BAND BAND」Big Band跳唱《Band Band Band》，其中Edan猶如「GD」上身，掀起高潮。其後，阿正和Hillary加入跳唱廣東話版《Home Sweet Home》，全場High爆。

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