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娛樂
2023-07-06 13:59:07

膠戰S3丨 Jeffrey為背叛兄弟內疚落淚 岑珈其被踢爆身高報大數

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Jeffrey為背叛岑珈其感內疚，滴下男兒淚。

Jeffrey為背叛岑珈其感內疚，滴下男兒淚。

6Edan(呂爵安)、魏浚笙(Jeffrey)、黃正宜(阿正)、岑珈其、劉沛蘅(Hillary)和徐浩昌(肥腸)主持的《膠戰S3》，昨晚(5)播出第3集，這一集請來《男女自然觀察學會》的5位「馬友」，包括P1X3L 成員George(歐鎮灝)和Marco(葉振弘)、Sica(何洛瑤)、Alice(許寶恆)和Win Win(楊安妮)做嘉賓，以爺爺岑珈其為主題，其間爺爺被爆身高報大數，即場量度發現高度為164cm，比官方資料矮1cm。而在最後的捉迷藏環節，Jeffrey背叛與爺爺的兄弟承諾，事後大感內疚，落下男兒淚，在社交平台感觸分享：「膠戰一世情不變 all we have is now，因為好在乎，所以好內疚。」

昨晚《膠戰S3》以爺爺岑珈其為主題，測試眾人對他的認識。 昨晚《膠戰S3》遊戲中，再發放岑珈其在《男女自然觀察學會》的女僕黑圖。 Sica與Marco直指珈其「真身高」是164cm，並非165cm。 珈其得真要量身高，夾到爆粗。 珈其躺地量身高。 珈其在《膠戰S3》被揭發身高是164cm。 眾人起哄，要求報稱177cm的Edan即場量度身高。 Edan極力掙扎拒量身高，還拉埋Jeffrey、Marco、和George落水，場面搞笑。

Edan堅拒量身高

首個遊戲「珈其爭奪戰」，考驗5膠與馬友對珈其的認識，其中一題要競猜珈其的「真身高」，據他自稱是165cm，節目為驗正真偽，要珈其即場躺在地上量度，結果是164cm，踢爆珈其報大數，眾人起哄更要求報稱177cm的Edan量身高，Edan疑似心虛的Edan極力掙扎，還拉埋Jeffrey、Marco、和George落水，場面搞笑。接著的「彈跳無極限」遊戲，考驗眾人彈跳力，最後Edan與Marco跳到筋疲力盡，雙方共識打和作結。

Edan與Marco跳到筋疲力盡，雙方共識打和作結。 珈其與Jeffrey達成協議，互不殺死對方。 遊戲尾聲，珈其與Edan、阿正和Jeffrey對峙。 最後，Jeffrey成功拍死珈其。 Jeffrey對於背叛珈其，甚感內疚。 Jeffrey落淚，眾人安慰。

Jeffrey：膠戰一世情不變

最後一個遊戲是5膠與馬友跟珈其「捉迷藏」，盡快找出道具膠手套做武器，最先拍死對方者獲勝，其間Jeffrey以假手套成功瞞騙珈其，雙方兄弟情深，約定互不侵犯，珈其更承諾：「如果我殺咗你，我同你就唔係兄弟。」但在眾人終極對決時，珈其慘被圍攻，雖能拍死Edan與阿正，卻難逃Jeffrey攻擊，最終被拍死。節目結束後，原來Jeffrey為自己背叛珈其而落淚，他在社交平台上載一段由阿正拍的短片，寫道，「太珍惜6膠這段關係，睇返自己都有點感動。」他又多謝阿正拍低落淚一幕：「膠戰一世情不變 all we have is now，因為好在乎，所以好內疚。」

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