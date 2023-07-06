膠戰S3丨 Jeffrey為背叛兄弟內疚落淚 岑珈其被踢爆身高報大數

由6膠Edan(呂爵安)、魏浚笙(Jeffrey)、黃正宜(阿正)、岑珈其、劉沛蘅(Hillary)和徐浩昌(肥腸)主持的《膠戰S3》，昨晚(5日)播出第3集，這一集請來《男女自然觀察學會》的5位「馬友」，包括P1X3L 成員George(歐鎮灝)和Marco(葉振弘)、Sica(何洛瑤)、Alice(許寶恆)和Win Win(楊安妮)做嘉賓，以爺爺岑珈其為主題，其間爺爺被爆身高報大數，即場量度發現高度為164cm，比官方資料矮1cm。而在最後的捉迷藏環節，Jeffrey背叛與爺爺的兄弟承諾，事後大感內疚，落下男兒淚，在社交平台感觸分享：「膠戰一世情不變 all we have is now，因為好在乎，所以好內疚。」

Edan堅拒量身高 首個遊戲「珈其爭奪戰」，考驗5膠與馬友對珈其的認識，其中一題要競猜珈其的「真身高」，據他自稱是165cm，節目為驗正真偽，要珈其即場躺在地上量度，結果是164cm，踢爆珈其報大數，眾人起哄更要求報稱177cm的Edan量身高，Edan疑似心虛的Edan極力掙扎，還拉埋Jeffrey、Marco、和George落水，場面搞笑。接著的「彈跳無極限」遊戲，考驗眾人彈跳力，最後Edan與Marco跳到筋疲力盡，雙方共識打和作結。