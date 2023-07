膠戰S3丨 Jeffrey為背叛兄弟內疚落淚 岑珈其被踢爆身高報大數

由6膠Edan(呂爵安)、魏浚笙(Jeffrey)、黃正宜(阿正)、岑珈其、劉沛蘅(Hillary)和徐浩昌(肥腸)主持的《膠戰S3》,昨晚(5日)播出第3集,這一集請來《男女自然觀察學會》的5位「馬友」,包括P1X3L 成員George(歐鎮灝)和Marco(葉振弘)、Sica(何洛瑤)、Alice(許寶恆)和Win Win(楊安妮)做嘉賓,以爺爺岑珈其為主題,其間爺爺被爆身高報大數,即場量度發現高度為164cm,比官方資料矮1cm。而在最後的捉迷藏環節,Jeffrey背叛與爺爺的兄弟承諾,事後大感內疚,落下男兒淚,在社交平台感觸分享:「膠戰一世情不變 all we have is now,因為好在乎,所以好內疚。」