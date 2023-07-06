膠戰S3丨 Jeffrey為背叛兄弟內疚落淚 岑珈其被踢爆身高報大數

由6膠Edan(呂爵安)、魏浚笙(Jeffrey)、黃正宜(阿正)、岑珈其、劉沛蘅(Hillary)和徐浩昌(肥腸)主持的《膠戰S3》，昨晚(5日)播出第3集，這一集請來《男女自然觀察學會》的5位「馬友」，包括P1X3L 成員George(歐鎮灝)和Marco(葉振弘)、Sica(何洛瑤)、Alice(許寶恆)和Win Win(楊安妮)做嘉賓，以爺爺岑珈其為主題，其間爺爺被爆身高報大數，即場量度發現高度為164cm，比官方資料矮1cm。而在最後的捉迷藏環節，Jeffrey背叛與爺爺的兄弟承諾，事後大感內疚，落下男兒淚，在社交平台感觸分享：「膠戰一世情不變 all we have is now，因為好在乎，所以好內疚。」
Edan堅拒量身高
首個遊戲「珈其爭奪戰」，考驗5膠與馬友對珈其的認識，其中一題要競猜珈其的「真身高」，據他自稱是165cm，節目為驗正真偽，要珈其即場躺在地上量度，結果是164cm，踢爆珈其報大數，眾人起哄更要求報稱177cm的Edan量身高，Edan疑似心虛的Edan極力掙扎，還拉埋Jeffrey、Marco、和George落水，場面搞笑。接著的「彈跳無極限」遊戲，考驗眾人彈跳力，最後Edan與Marco跳到筋疲力盡，雙方共識打和作結。
Jeffrey：膠戰一世情不變
最後一個遊戲是5膠與馬友跟珈其「捉迷藏」，盡快找出道具膠手套做武器，最先拍死對方者獲勝，其間Jeffrey以假手套成功瞞騙珈其，雙方兄弟情深，約定互不侵犯，珈其更承諾：「如果我殺咗你，我同你就唔係兄弟。」但在眾人終極對決時，珈其慘被圍攻，雖能拍死Edan與阿正，卻難逃Jeffrey攻擊，最終被拍死。節目結束後，原來Jeffrey為自己背叛珈其而落淚，他在社交平台上載一段由阿正拍的短片，寫道，「太珍惜6膠這段關係，睇返自己都有點感動。」他又多謝阿正拍低落淚一幕：「膠戰一世情不變 all we have is now，因為好在乎，所以好內疚。」