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娛樂
2023-07-04 12:10:12

膠戰S3｜魏浚笙出動尿兜鄭中基笑到趴枱 阿正連環中伏被Edan封「岸兜正」

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《膠戰S3》請來鄭中基擔任嘉賓，親身見識6膠合體之爆笑威力。

《膠戰S3》請來鄭中基擔任嘉賓，親身見識6膠合體之爆笑威力。

期待已久，由6膠Edan(呂爵安)、魏浚笙(Jeffrey)、黃正宜(阿正)、岑珈其、劉沛蘅(Hillary)和徐浩昌(肥腸)主持的《膠戰S3》，昨晚(3日)正式回歸，為一連13集的1小時節目掀序幕。首集請來鄭中基(Ronald)擔任嘉賓，在節目前半段以神秘基地大佬身份現身，接著與6膠齊齊玩「無賴大戰真心膠」遊戲。鄭中基見識6膠合體之威力，頻頻笑到震，更自認不敵「煨Sir」Jeffrey的中二級創意。而阿正自《膠戰S2》被Edan欺騙後，揚言對他信任破產，今次道在10分鐘連環被「無賴」Edan成功欺騙，「岸兜正」實至名歸。

Hillary的解說提到矮、脾氣暴躁和心理病，直擊「爺爺」岑珈其的要害。 Jeffrey在玩「無賴大戰真心膠」時，一度投降放棄。 Jeffrey在玩「無賴大戰真心膠」時，自爆腦閉塞。 Jeffery的中二病，令鄭中基目瞪口呆。

「拿破倫情結」擊中爺爺要害

昨晚最爆笑的環節是Ronald與6膠排排坐玩「無賴大戰真心膠」，各人需根據題目輪流解說，當中有「無賴」及「真心膠」，而「高手」則要從眾人解說中，猜中誰是「真心膠」。其中一題「拿破倫情結」，Hillary的解說提到矮、脾氣暴躁和心理病，直擊「爺爺」岑珈其的要害，而Jeffrey則近乎自動放棄，令眾人爆笑。

Edan一臉認真的解說，令阿正信以為真。 經過《膠戰S2》後，Edan在10分鐘內連續兩次成功欺騙阿正。 阿正連環被騙，被封為「岸兜正」。 在「岸兜」一題，眾人都講到唔知兜到邊。 在「岸兜」一題，Ronald講到兜去日本，無以為繼。 Jeffrey一句「岸邊流動廁所」突破盲腸，Ronald笑到伏在枱上。 Jeffrey創意爆發，以「岸邊尿兜」篤中眾人笑穴。 Ronald見識Jeffrey的中二病威力。 Jeffrey一句「岸邊尿兜」，連Ronald都佩服。

Jeffrey憑「岸邊岸兜」突破盲腸

阿正連續兩次抽中「高手」，其中一題「暴君蜥蜴」，Jeffrey再度發功，「有人喺屋企見到蜥蜴，一夜發財，變爆發戶，所以我屋企好多蜥蜴。」鄭中基聽到矇眼偏嘴，「你不如話佢係一隻翻譯，咩都識譯。」Edan就一臉認真解釋，這蜥蜴啡色、居於亞馬遜熱帶雨林、會食自己的仔女，最終成功贏得阿正信任。接著一題是「岸兜」，爺爺岑珈其和Ronald都講到「兜唔到」主題，Jeffrey簡潔解釋為「岸邊流動廁所」，點中眾笑穴，Ronald更是笑到趴低。而剛剛中伏的阿正，竟然再度相信Edan，連環兩次被fake，慘被封為「岸兜正」。

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