膠戰S3｜魏浚笙出動尿兜鄭中基笑到趴枱 阿正連環中伏被Edan封「岸兜正」

期待已久，由6膠Edan(呂爵安)、魏浚笙(Jeffrey)、黃正宜(阿正)、岑珈其、劉沛蘅(Hillary)和徐浩昌(肥腸)主持的《膠戰S3》，昨晚(3日)正式回歸，為一連13集的1小時節目掀序幕。首集請來鄭中基(Ronald)擔任嘉賓，在節目前半段以神秘基地大佬身份現身，接著與6膠齊齊玩「無賴大戰真心膠」遊戲。鄭中基見識6膠合體之威力，頻頻笑到震，更自認不敵「煨Sir」Jeffrey的中二級創意。而阿正自《膠戰S2》被Edan欺騙後，揚言對他信任破產，今次道在10分鐘連環被「無賴」Edan成功欺騙，「岸兜正」實至名歸。

「拿破倫情結」擊中爺爺要害 昨晚最爆笑的環節是Ronald與6膠排排坐玩「無賴大戰真心膠」，各人需根據題目輪流解說，當中有「無賴」及「真心膠」，而「高手」則要從眾人解說中，猜中誰是「真心膠」。其中一題「拿破倫情結」，Hillary的解說提到矮、脾氣暴躁和心理病，直擊「爺爺」岑珈其的要害，而Jeffrey則近乎自動放棄，令眾人爆笑。