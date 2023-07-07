膠戰S3｜6膠首個膠粉見面會 Edan自稱又快又彈無懼被封「兩爵安」(多相+訪問片)

ViuTV 遊戲節目《膠戰S3》載譽歸來，6膠成員吕爵安(Edan)、魏浚笙(Jeffrey)、黃正宜(阿正)、岑珈其、Hilary(劉沛蘅)及徐浩昌(肥腸)為答謝膠粉支持，今日(7日)於銅鑼灣舉行首個膠粉見面會，6膠即場大玩「語言偽術膠」並向膠粉示愛，Edan玩「吹紙友大戰吹紙員」成功平反「兩雀安」的汅名，Hilary險勝阿正獲封為「撥婦」。今日是「教主」Anson Lo生日，Edan表示已親口祝他生日快樂，並大爆被教主要求送千萬珠寶，他笑言送禮只限5百元budget。

6膠接受傳媒訪問，被問到可會開拍第四季，珈其直言如果節目反應理想，應可望拍《膠戰S4》，也希望真能出埠，Edan認真表示，每位膠人都緊張節目質素，希望觀眾都覺得好看，有新意和看得開心，今季暫時的反應正面，大家才放心。現場大批膠粉起哄，大叫Jeffrey和Edan除衫派福利，Jefrey在珈其和Hilary夾攻下只肯稍為露臂，他解釋不想搶風頭，皆因爺爺珈其換新形象，重拾男團Playtime的MK look。珈其則反擊指Jeffrey一度忘記拉褲鏈，兩兄弟搞笑互爆。

Jeffrey與 狄卡比奧 阿正點揀？

他們預告下星期請來的嘉賓如許廷鏗、陳蕾及香港運動員等，全部都比想像中更玩得，呼籲膠粉切勿錯過。阿正爆笑表示，本來約了荷李活男神里安納度狄卡比奧，更自稱男神follow，但為免太張揚才低調處理，但強調在她心目中，里奧仔始終不及Jeffrey。Hilary就表示男友洪卓立看節目不甘她受欺負，想做嘉賓為女友出頭。

珈其在節目中經常串錯英文節，Edan強調並非節目效果，珈其自認是反面教材，讓學生明白學英文的重要，在節目強行被度身高的他，再次重申自己值得165cm。對於被封為「兩爵安」，Edan表示不介意，「男人撥紙巾快沒所謂，(觀眾讚你彈力驚人？)又快又彈！」