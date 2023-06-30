膠戰S3｜Edan求洗底七情上面爭取阿正信任 Jeffrey被爆唔帶身份證阻拍攝

ViuTV早前發布《膠戰S3》煞科日「6膠」分享片段，爺爺岑珈其大爆有次往機場離境大樓拍攝，事前工作人員已叮囑要帶身份證，不料「中二病」的Jeffrey竟然真的冇帶證影響拍攝，還要事隔幾日後才Say Sorry。另外，各人有指Hilllary開始展現真性情，鏡頭後經常「動手動腳」，珈其笑言要被打到內傷。Edan就笑指由於大家太熟絡玩到癲，擔心很多「真嘢」無法播出，阿正就補充說，「因為最多就係兜姐啊、Edan哥講粗口啊！」

Edan阿正友誼大考驗

在下周一(3日)播出的第一集，6膠就已經面對重重難關，Edan及Jeffrey被神秘大佬擄走，阿正、珈其、Hillary和肥腸為了營救兩位膠人，兵分兩路在限時內挑戰各項指定任務，以獲取藏參地點的線索。當6膠集合後，神秘大佬的真正身份揭盅，他隨即邀請6膠大玩遊戲「無賴大戰真心膠」，當中飾演「無賴」及「真心膠」的人需根據題目輪流解說，而只有一人擔任的「高手」則要從眾人的解說中，選出知道真正答案的「真心膠」。甫一開局阿正便抽中「高手」牌，眾人不斷說服阿正相信自己，Edan更落足嘴頭，七情上面地解說，阿正經過《膠戰S2》被欺騙後，會否再次相信看似誠懇的Edan？兩人友誼會否再受衝擊？大家拭目以待。