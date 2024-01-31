臨時劫案｜任賢齊演廢柴 自爆最驚半夜接林家棟電話

由郭富城（Aaron）、林家棟、任賢齊及張可頤等主演的《臨時劫案》將於2月9日（年三十）隆重上映。電影由一宗械劫案引發，Aaron 飾演的悍匪在廟街引發械劫，當中誤打誤撞牽扯了的士司機林家棟、安老院社工任賢齊無端介入，加上多位年輕演員擔演反派，與悍匪Aaron 來一場翻天覆地的搶錢械劫風雲，故事曲折離奇惹笑，臨時聘請兼職悍匪做世界，掀起全城關注，為龍年打造出一齣最具娛樂性話題電影。 任賢齊在《臨時劫案》中飾演的角色是安老院社工任慕容輝，他指今次角色跟過往很不一樣，他說：「過往作品都是悍匪，兇狠囂張，跟我讀書的時候很相似，因為我以前是運動員，覺得自己好巴閉，行路都藐着別人，但今次是很不一樣的角色。」

他形容慕容輝是沒用的廢柴︰「是一個好人做不好，壞人做不到，心地幾好，但好心做壞事的人，所以走投無路，想歪去撈偏，個人係幾得意。一個有愛心，但沒本事的人，我想起我的成名曲《心太軟》，『把所有問題都自己扛，獨自一個人流淚到天亮』，逆來順受，被命運捉弄，角色有個女，老婆走了，又要照顧老人家，走頭無路才會有奇怪的想法。拍攝的時候比較低沉，自己心情都不是太好，當時又遇上疫情，整個世界大環境都好差，自己甚麼也做不到，當時心情有點無奈，被逼接受現實，角色就是當下的心情。」

小齊劇透，他與家棟在戲中是「沙煲兄弟」，但在戲中經常被家棟搵着數，小齊回想：「身邊總有這些朋友搵自己著數、佔便宜，常常黐着你，搞到你好慘，知道他因為沒辦法，會嬲但總會算數，繼續幫他，我身邊都會出現過這些朋友，總會撐他。」 同時今次因為有林家棟，小齊二話不說要合作，小齊說：「家棟能夠感動我，只要他出聲叫我做任何事我都會幫手，因為他為電影付出很多，我最驚半夜接到他的電話，他會說『小齊我改了劇本，我們要怎樣改。』半夜三更，聽日又早班，翌日見到家棟寫好所有修改的對白，標注所有跟我討論的，我覺得好攰，但覺得好興奮，覺得我們兩個是患難兄弟，他做得真的很真實，拍戲時我倆常走在一起，合作得很開心。」