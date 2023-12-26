熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 天氣 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-26 10:00:00

臨時劫案｜城城家棟大爆廢中金句 胡定欣激動舞刀損手

分享：

《臨時劫案》多款搞笑海報出爐。

2024農曆新年賀歲鉅獻《臨時劫案》將於今個農曆年跟大家見面。電影多款個人及組合海報日前驚喜發佈，今次無論外觀及演出都甚為破格的郭富城，以爆趣驚喜造型現身，當中城城在戲裏的跳脫無常，金句字字鏗鏘，透過早前發佈的宣傳片，了解到城城是聘請兼職幫手打劫的賊王，但打劫都會講道理，講禮貌，有堅持，重原則。

海報除了打着電影主題「今個龍年 逼人富貴」，還有演員在戲中的惹笑金句，讓大家略知今齣《臨時劫案》的角色人物，絶對是爆趣又驚喜。

今次推出十多款驚喜海報，除了有郭富城（飾演 梅藍天）的騎呢打劫look，配合其對白金句：「你劫我！我劫你！啱晒數！」還有任賢齊（飾演 冇用輝）的驚青走佬造型，配合其戲中對白：「我好人做唔好，壞人又做唔到。」讓觀眾見證小齊如何將廢中演繹得淋漓盡致。而林家棟（飾演 笠水）更將其演繹的貪婪怕事的士司機角色，演得扺死啜核，其對白透露：「咁認真，把鬼咩！我點知你邊袋錢啫！」可見其做事求求其其，廢得極致。其餘海報還有戲中飾演大賊、小賊的父子檔演出的姜大衛、姜卓文，飾演家棟老婆、鮑起靜新抱的胡定欣，海報展示婆媳鬥法。而最正直相信是張可頤、梁仲恆兩個陀槍警察，其餘出現的王敏德、林雪、符家浚、張松枝等，相信都冇個好人，一輪為錢惡鬥一觸即發。

飾演孕婦的胡定欣，其角色經常被奶奶激得情緒高漲。

飾演孕婦的胡定欣，其角色經常被奶奶激得情緒高漲，她表示：「拍攝時嗌到成條邨都聽到，放盡嚟嗌。」定欣表示，好開心第一次與家棟合作，雖然說話不多，但感覺到對方是個細心好拍檔，定欣說：「我哋本身唔認識，但係佢都喺旁邊提點我，帶我入戲。」定欣透露，第一場戲在茶餐廳拍攝，情緒演繹已經甚為激動，她說：「要動胎氣生得，又揸住刀，都有𠝹損咗手，但都ok好好玩。而今次我入行同鵬哥（盧海鵬）第二次合作，上次係十幾年前，今次好開心且同鵬哥、家棟、鮑姐合作。」

姜大衛透露，今次有份參與演出有多項原因，他說：「呢部戲係我細佬（爾冬陞）監製，部戲又有郭富城、林家棟、任賢齊，又有我個仔，導演講故事畀我聽，我係接賊贓，幫壞人租槍、租打劫器材，個人計算又縮骨，自以為好叻，所謂老闆仔，唔係好人，自己感覺好似破壞咗自己幾十年形象，有場戲幾搞笑，留待大家去睇。有一個中槍鏡頭，我以為夠位，點知跌落去撞親個頭，好彩頂帽遮住，如果唔係都會爆缸。齣戲黑色幽默有啲搞笑，有啲認真，幾好玩。」

姜卓文表示，與爸爸合作，當然好開心，他說：「之前都合作過兩次，我哋拍過廣告及小製作，比較多對手戲，而今次比較少，但係喺現場見到佢做戲，佢又見我做戲好開心。」姜大衛說：「我哋今次ending戲一齊拍攝，亦係今部戲唯一同場，估唔到仲要係槍戰，好彩導演冇安排我打死佢。」姜仔不孝笑言：「好可惜導演冇安排我打死佢。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受