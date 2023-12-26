臨時劫案｜城城家棟大爆廢中金句 胡定欣激動舞刀損手

2024農曆新年賀歲鉅獻《臨時劫案》將於今個農曆年跟大家見面。電影多款個人及組合海報日前驚喜發佈，今次無論外觀及演出都甚為破格的郭富城，以爆趣驚喜造型現身，當中城城在戲裏的跳脫無常，金句字字鏗鏘，透過早前發佈的宣傳片，了解到城城是聘請兼職幫手打劫的賊王，但打劫都會講道理，講禮貌，有堅持，重原則。 海報除了打着電影主題「今個龍年 逼人富貴」，還有演員在戲中的惹笑金句，讓大家略知今齣《臨時劫案》的角色人物，絶對是爆趣又驚喜。

今次推出十多款驚喜海報，除了有郭富城（飾演 梅藍天）的騎呢打劫look，配合其對白金句：「你劫我！我劫你！啱晒數！」還有任賢齊（飾演 冇用輝）的驚青走佬造型，配合其戲中對白：「我好人做唔好，壞人又做唔到。」讓觀眾見證小齊如何將廢中演繹得淋漓盡致。而林家棟（飾演 笠水）更將其演繹的貪婪怕事的士司機角色，演得扺死啜核，其對白透露：「咁認真，把鬼咩！我點知你邊袋錢啫！」可見其做事求求其其，廢得極致。其餘海報還有戲中飾演大賊、小賊的父子檔演出的姜大衛、姜卓文，飾演家棟老婆、鮑起靜新抱的胡定欣，海報展示婆媳鬥法。而最正直相信是張可頤、梁仲恆兩個陀槍警察，其餘出現的王敏德、林雪、符家浚、張松枝等，相信都冇個好人，一輪為錢惡鬥一觸即發。

飾演孕婦的胡定欣，其角色經常被奶奶激得情緒高漲，她表示：「拍攝時嗌到成條邨都聽到，放盡嚟嗌。」定欣表示，好開心第一次與家棟合作，雖然說話不多，但感覺到對方是個細心好拍檔，定欣說：「我哋本身唔認識，但係佢都喺旁邊提點我，帶我入戲。」定欣透露，第一場戲在茶餐廳拍攝，情緒演繹已經甚為激動，她說：「要動胎氣生得，又揸住刀，都有𠝹損咗手，但都ok好好玩。而今次我入行同鵬哥（盧海鵬）第二次合作，上次係十幾年前，今次好開心且同鵬哥、家棟、鮑姐合作。」