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娛樂
2024-01-19 13:45:54

臨時劫案｜張可頤內地宣傳被指黑面嬲爆爆　網民直斥：覺得自己好大牌？

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張可頤內地宣傳被指黑面嬲爆爆 網民直斥：覺得自己好大牌？

張可頤近年主力發展內地市場，不但開設經紀公司做老闆，更曾為內地綜藝節目《無限超越班》擔任助演兼導師，以及間中參與幕前演出。早前，張可頤為有份出演嘅賀歲片《臨時劫案》（前稱：臨時械劫）四出宣傳，有網民表示張可頤出席活動時黑面嬲爆爆兼嘴藐藐。

郭富城於工作人員陪同下入場

張可頤與同戲演員郭富城和任賢齊到杭州出席宣傳活動，唔少網民都拍攝短片，記錄見到真人嘅一刻。從網民分享嘅影片所見，當時大批粉絲到場圍觀，郭富城於工作人員陪同下入場，張可頤則緊隨步伐；佢亦染上一頭金髮，著上長褸及長靴，以型格姿態示人，唔少網民都大讚其造型及保養得宜。

但有網民就指張可頤當時並無理會粉絲，又擺出一副臭臉：「我很喜歡張可頤的臉，可是她擺臭臉我又很討厭」、「後面那女的是不是覺得自己很大牌？那樣子好像誰要捧她臭腳。」

「那你平常走路都點頭哈笑嗎？」

不過，有當時於現場嘅網民就為張可頤澄清，表示張可頤有友善地打招呼，仲畀咗佢一粒朱古力；又有網民分享張可頤當日於戲院宣傳笑容滿臉嘅照片，表示有機會係趕時間而行得快，同埋只係無表情：「不笑而已，沒臭臉吧，藝人好難」、「沒有擺臭臉，她性格是這樣，直女，不會討好觀眾，就做自己」、「這不明顯是偷拍嗎？那你平常走路都點頭哈笑嗎？這不是很正常的狀態？」等等。

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其實張可頤過往多被稱讚為人友善，曾經有網民PO出於香港商場野生捕獲張可頤嘅照片，表示當時小心翼翼問及對方是否張可頤，得到張可頤則超Nice嘅回應：「她笑著回答是！然後問她可不可以拍照，她說可以！你我好開心，張小姐真你人美心善。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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