臨時劫案｜杜琪峯大讚年度最好睇賀歲片 小齊被林家棟亂摷褲高呼唔好

由郭富城、林家棟、任賢齊及張可頤領銜主演的賀歲電影《臨時劫案》，上映一星期多，獲不少影評人及觀眾讚賞。除故事笑中有淚、被「講多謝」同「Sorry 」洗腦外，戲中每個角色更是鮮明突出，是香港低下層縮影，加上全片香港不同地方拍攝，是久違了的香港特色電影，連殿堂級導演杜琪峯亦拍片大讚《臨時劫案》是本年度最好睇的香港賀歲片。

杜Sir親評3徒弟表現 《臨時劫案》由爾冬陞監製、麥啟光執導兼編劇、陳偉斌編劇，由於麥啟光曾在杜琪峯多部電影如《奪命金》、《毒戰》和《盲探》中擔任過執行導演，有評論指《臨時劫案》甚有銀河映像風格，更有不少地方向杜琪峯導演致敬，日前連銀河映像的揸fit人杜琪峯亦親身捧場，並特意拍攝短片給予幾位徒弟評價，杜琪峯說：「啱啱睇咗麥啟光、阿斌(陳偉斌)、阿澄(萬芫澄)，三個人搞嘅片，我覺得算係咁啦⋯⋯要討論就好多地方嘅！但最少一樣嘢係，本年度香港賀歲片，我諗呢部算係最好睇。」