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娛樂
2024-02-21 15:00:00

臨時劫案｜杜琪峯大讚年度最好睇賀歲片 小齊被林家棟亂摷褲高呼唔好

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林家棟和任賢齊在《臨時劫案》有不少對手戲。

林家棟和任賢齊在《臨時劫案》有不少對手戲。

由郭富城、林家棟、任賢齊及張可頤領銜主演的賀歲電影《臨時劫案》，上映一星期多，獲不少影評人及觀眾讚賞。除故事笑中有淚、被「講多謝」同「Sorry 」洗腦外，戲中每個角色更是鮮明突出，是香港低下層縮影，加上全片香港不同地方拍攝，是久違了的香港特色電影，連殿堂級導演杜琪峯亦拍片大讚《臨時劫案》是本年度最好睇的香港賀歲片。

杜琪峯親自捧場睇《臨時劫案》，大讚是本年度最好睇賀歲片。 郭富城、林家棟和任賢齊。(《臨時劫案》劇照) 曾比特在《臨時劫案》被郭富城打爆頭 《臨時劫案》劇照。

杜Sir親評3徒弟表現

《臨時劫案》由爾冬陞監製、麥啟光執導兼編劇、陳偉斌編劇，由於麥啟光曾在杜琪峯多部電影如《奪命金》、《毒戰》和《盲探》中擔任過執行導演，有評論指《臨時劫案》甚有銀河映像風格，更有不少地方向杜琪峯導演致敬，日前連銀河映像的揸fit人杜琪峯亦親身捧場，並特意拍攝短片給予幾位徒弟評價，杜琪峯說：「啱啱睇咗麥啟光、阿斌(陳偉斌)、阿澄(萬芫澄)，三個人搞嘅片，我覺得算係咁啦⋯⋯要討論就好多地方嘅！但最少一樣嘢係，本年度香港賀歲片，我諗呢部算係最好睇。」

林家棟與任賢齊在《臨時劫案》大玩男男暖昧。 林家棟與任賢齊在《臨時劫案》大玩男男暖昧。 林家棟與任賢齊在《臨時劫案》大玩男男暖昧。

家棟小齊大玩男男曖昧

另外《臨時劫案》中飾演「笠水」的家棟與老死「冇用輝」小齊一場對手戲，劇情交代二人同被綑綁雙手雙腳，被困在的士又黑又擠迫的車尾廂中，二人咫尺距離，家棟仲要伸手猛摷小齊的褲袋尋找手機求救，小齊回想：「車廂好細，逼到大家嘅呼吸都感覺到，導演仲想我哋有曖昧感，要我用口幫家棟撕走黐係口嘅大力膠布，同家棟口水都交換到，佢隻手又亂摷，我忍唔住叫咗吓唔好，拍完一晚感覺全身都散晒。」

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