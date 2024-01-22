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娛樂
2024-01-22 14:14:14

臨時劫案｜林家棟開心被盧海鵬問候 自爆駁嘴令鵬哥笠水

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郭富城在《臨時劫案》臨時聘請的士司機林家棟、安老院長任賢齊擔任兼職悍匪做世界。

郭富城在《臨時劫案》臨時聘請的士司機林家棟、安老院長任賢齊擔任兼職悍匪做世界。

郭富城、林家棟、任賢齊在黑色幽默賀歲片《臨時劫案》(《Rob N Roll》)，演臨時劫匪，反映中年男人之苦。戲中林家棟與盧海鵬合演父子，家棟直言被「老竇」問候，不過就毫不介懷，笑言，「佢越問候得多我就越開心，因為代表佢有火。」他坦言亦試過駁嘴，更令鵬哥即時笠水。

郭富城在《臨時劫案》演的悍匪引發械劫。 林家棟在《臨時劫案》演的士司機「笠水」，他認為電影道盡男人之苦。 郭富城為《臨時劫案》拍攝惡搞拜年片，童心未泯玩玩具槍。 任賢齊為《臨時劫案》拍攝惡搞片，向大家拜年。 林家棟為《臨時劫案》拍攝惡搞拜年片，童心未泯玩玩具槍。

道盡男人之苦

《臨時劫案》講述郭富城演的悍匪引發械劫，臨時聘請的士司機林家棟、安老院長任賢齊擔任兼職悍匪做世界。家棟指此此是新鮮喜劇題材，以黑色幽默方式，道出中年男人面對的難題，他飾演角色「笠水」，「笠水這個字眼幾得意，形容驣驣震、驚死，去到一定的年紀，就知道自己能力，好多時膽量越來越細，唔敢博，俾人形容為笠水，因為太多負擔，其實係好多人嘅寫照。」

玩具槍射擊顯童心

3位主演日前拍攝惡搞拜年片時，忽發奇想，拿起玩具槍，大玩射擊壞人遊戲，盡顯童心。在現實片場中，拍攝開槍戲經驗豐富的家棟，幾乎成為槍械導師，不少演員向他請教開槍技考、擎槍姿勢。談到跟城城和小齊合作的感受，家棟表示，「與城城合作很多，已有默契。同小齊已經有6、7年冇合作，期待之餘，大家出奇地合拍， 我同小齊每日在現場都好開心，不單止萬歲，對角色的要求，大家配合，我怎樣做佢怎樣做，有一齊爆肚，係一個好好玩嘅過程，希望將來有機會再合作。」

林家棟與盧海鵬在《臨時劫案》演父子。 林家棟拍《臨時劫案》經常被戲中的老竇盧海鵬問候。 林家棟拍《臨時劫案》經常盧海鵬問候，自爆曾駁嘴令鵬哥笠水。 林家棟與胡定欣在《臨時劫案》演夫妻。

喜見盧海鵬好有火

家棟與盧海鵬演父子，被爸爸問候是常識，家棟笑言：「好耐之前同鵬哥合作過，佢真係好有爸爸風範，佢教仔每一次都問候，其實我見到佢係開心，佢越問候得多我就越開心，因為代表佢有火，嗰種衝擊真係既愛且恨，通常兩父子都係咁， 無仇不成父子，呢個係佢嘅風格。我哋未到佢個年紀，未必了解得咁深，佢會提出意見，出嚟效果唔錯。」至於如何接招？家棟坦言：「 敞開心扉任佢問候，不過我有駁過佢嘴，反而係佢笠水。其實佢唔鍾意人支吾爾對，只係想有更清晰的答案。」

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