臨時劫案｜林家棟開心被盧海鵬問候 自爆駁嘴令鵬哥笠水

郭富城、林家棟、任賢齊在黑色幽默賀歲片《臨時劫案》(《Rob N Roll》)，演臨時劫匪，反映中年男人之苦。戲中林家棟與盧海鵬合演父子，家棟直言被「老竇」問候，不過就毫不介懷，笑言，「佢越問候得多我就越開心，因為代表佢有火。」他坦言亦試過駁嘴，更令鵬哥即時笠水。

道盡男人之苦

《臨時劫案》講述郭富城演的悍匪引發械劫，臨時聘請的士司機林家棟、安老院長任賢齊擔任兼職悍匪做世界。家棟指此此是新鮮喜劇題材，以黑色幽默方式，道出中年男人面對的難題，他飾演角色「笠水」，「笠水這個字眼幾得意，形容驣驣震、驚死，去到一定的年紀，就知道自己能力，好多時膽量越來越細，唔敢博，俾人形容為笠水，因為太多負擔，其實係好多人嘅寫照。」

玩具槍射擊顯童心

3位主演日前拍攝惡搞拜年片時，忽發奇想，拿起玩具槍，大玩射擊壞人遊戲，盡顯童心。在現實片場中，拍攝開槍戲經驗豐富的家棟，幾乎成為槍械導師，不少演員向他請教開槍技考、擎槍姿勢。談到跟城城和小齊合作的感受，家棟表示，「與城城合作很多，已有默契。同小齊已經有6、7年冇合作，期待之餘，大家出奇地合拍， 我同小齊每日在現場都好開心，不單止萬歲，對角色的要求，大家配合，我怎樣做佢怎樣做，有一齊爆肚，係一個好好玩嘅過程，希望將來有機會再合作。」