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娛樂
2024-02-13 08:00:00

臨時劫案｜贏口碑輸場次 曾比特負傷坐輪椅孖ANSONBEAN謝票

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曾比特撐著拐仗與胡定欣、梁仲恆、符家浚、ANSONBEAN及王頌茵謝票。

曾比特撐著拐仗與胡定欣、梁仲恆、符家浚、ANSONBEAN及王頌茵謝票。

2024賀歲檔好熱鬧，共有3套港產賀歲片與年三十(9)公映，其中由郭富城、林家棟、任賢齊領銜主演的喜劇《臨時劫案》，在熱映的三部賀歲片一共1407場中，只佔203場不足15%。雖然受場次限制，導演麥啟光仍聯同演員胡定欣、梁仲恆、曾比特、符家浚、陳毅燊(ANSONBEAN)及王頌茵(Kathy)齊齊謝票，曾比特更因傷要撐拐仗坐輪椅出席。不少觀眾及網民表示，因為場次較少及難以遷時間，希望能增加場次以供選擇。

曾比特撐著拐仗與胡定欣、梁仲恆、符家浚、ANSONBEAN及王頌茵謝票。 曾比特因肌肉急性發炎，要坐輪椅出入戲院謝票。

曾比特肌肉急性發炎

《臨時劫案》由爾冬陞監製，故事圍繞3個中年男人為生活被逼械劫，故事緊湊性又帶出男人之苦的黑色幽默 ，而ANSONBEAN與曾比特在戲中飾演車房技工實為泳池老鼠，錯摸被牽扯到劫案中。日前曾比特撐着拐杖現身戲院謝票，席間曾比特來回戲院期間更需要乘坐輪椅出入，他表示因肌肉急性發炎，要打消炎針及食止痛藥止痛，他說：「日前痛至不能動，到醫院打止痛消炎針，之後勉強可以步行數步。」不過為見戲院的觀眾及粉絲，曾比特仍堅持在年忍痛連走5場謝票。

曾比特在《臨時劫案》被郭富城打爆頭 曾比特在《臨時劫案》被郭富城打爆頭 曾比特在《臨時劫案》被郭富城打爆頭 ANSONBEAN在《臨時劫案》演泳池老鼠。 ANSONBEAN在《臨時劫案》演泳池老鼠，靠爆Locker搵食。

被郭富城狂毆

而戲中曾比特與在車廠任職的ANSONBEAN為老友，不時會到泳池爆Locker搵食，二人其中一場戲與郭富城除了鬥演技，更有埋身肉搏，城城飛身膝撞曾比特，怒毆ANSONBEAN，二人表示難得與城城對戲ANSONBEAN說：「我與曾比特在戲中是同事兼好兄弟，不過因為金錢而互相矇騙，最終要面對被郭富城武力懲罰。」曾比特說：「今次是第一次拍電影，可以與影帝級郭富城合作，學到很多專業態度，我與郭富城在車房一場對手戲，被對方打到爆頭，原來被打也不容易，今次是好好體驗。」

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