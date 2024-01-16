臨時劫案｜郭富城為演悍匪配假牙 封閉廟街7天實景拍攝槍戰

2024賀歲鉅獻《臨時劫案》將於今個農曆新年隆重上映，澳門、台灣、星加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、紐西蘭等多區亦同步與全球華人共渡新歲。 《臨時劫案》由爾冬陞監製，麥啟光執導，郭富城（Aaron）、任賢齊、林家棟及張可頤領銜主演，林雪、盧海鵬、梁仲恆、鮑起靜、孫佳君、曾比特、符家浚、張松枝、姜卓文、陳毅燊、王頌茵出演，姜大衛、王敏德友情出演以及胡定欣特別出演。 電影由一宗劫案引發，Aaron 飾演的悍匪在廟街引發械劫，當中誤打誤撞牽扯了的士司機林家楝、安老院社工任賢齊無端介入，加上多位年輕演員擔演反派，與悍匪Aaron 來一場翻天覆地的搶錢械劫風雲，故事曲折離奇惹笑，臨時聘請兼職悍匪做世界，掀起全城關注，為龍年打造出一齣最具娛樂性話題電影。

Aaron在《臨時劫案》中飾演悍匪梅藍天， Aaron說：「一般想起悍匪都是殺人不眨眼，兇悍、惡形惡相，我嘗試將悍匪角色來個大反轉，用咗一些時間去研究如何改變，去創造一些不一樣的造型去強化角色，為了今次演活一個跳掣悍匪，也花了不少時間和心機。」 Aaron與麥啟光導演及造型設計師文念中，開拍前仔細商討如何將黑色幽默元素注入角色，同時對造型設計，Aaron亦有給予一些意見，他說：「要短時間呈現角色是摔跤手，點都要有些胸肌，身型要結實，所以拍攝之前也加多體形操練。另外劇本上面寫我會有一對摔跤耳，主要讓觀眾感受到角色也是充滿經歷。」Aaron為呈現最貼合造型的摔跤耳，多次倒模造型，Aaron說：「我覺得這個構思幾得意，一定要做到最好。」