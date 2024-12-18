臨時決鬥｜古天樂與梁詠琪再演夫妻 被魚蛋妹搣面珠

2025農曆新年賀歲鉅獻電影《臨時決鬥》，將於2025年1月28日，大年廿九隆重上映。由古天樂、梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、伍允龍、喬靖夫、王尹菁、王頌茵、陳獻略、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等演出，以高質素打造的一齣勵志、動作、搞笑，極具娛樂性的2025港產賀歲電影。

古天樂、梁詠琪及王尹菁在《臨時決鬥》中飾演溫馨一家三口，在《九龍城寨之圍城》飾演魚蛋妹的王尹菁，今次在戲中與古天樂有緣成為父女，古仔在戲裏戲外皆特別照顧菁菁，令菁菁特別入戲，當中一家樂也融融的溫馨時刻，菁菁走到古仔面前，不止一次雙手肉緊地揑着古仔面珠，古仔亦相當受落，可見菁菁甚得爸爸愛錫。

在排戲時，菁菁對於要出手搣古天樂面珠顯得尷尬，導演指導菁菁說：「用啲力，你驚整親佢呀？幾多人想搣佢搣唔到啊﹗」古仔亦給菁菁信心：「大力啲，兩隻手搣會唔會好啲呀？」在旁的GiGi亦向菁菁示範如何搣古仔面，並說：「唔使驚嘅﹗」胡子彤則叫菁菁放膽用雙手搣自己老闆古天樂。最後菁菁當然不負所托，做出眾多女生都想做的事情，「搣古仔面珠」。