臨時決鬥｜古天樂願重演撕衫經典：但着件樽領 周秀娜演拳王首日開工縫5針

古天樂與梁詠琪繼《嚦咕嚦咕新年財》後再合作拍賀歲片，在麥啟光執導、明年春節檔上映的賀歲喜劇《臨時決鬥》合演夫妻，電影於日前舉行開鏡儀式，周秀娜則演女拳王，小腿貼上膠布的她亦有現身，她表示為角色接受一個月訓練，「第一日開工就畀鐵嘅櫈腳整親，啲肉爆開咗，去醫院縫咗5針。」

與 「魚蛋妹」重聚 古天樂演好打得的拳王，但他強調已退休，不需應付打拳戲，談到再與梁詠琪合作，他笑言：「最大感受係今次妳有個女？」梁詠琪表和應並續說示：「係喺《香港仔》我哋有做過夫妻，又係有個女，今次都係有個女！」她續說：「今次我哋四個女仔會喺𨋢入面打交，有場混戰扯頭髮戲。」今次古仔與《九龍城寨之圍城》演員班底再合作，包括「魚蛋妹」王尹菁重聚，他笑言對方樣子不斷改變，「個幾個禮拜前先見過，已經唔同咗樣，要快啲拍添呀，如果唔係變咗16歲嘅樣！」

重談撕衫爆肌經典： 嗰時啲恤衫比較平 談到近月他現場演繹《 像我這一種男人 》的撕恤衫爆肌片，在網上瘋傳。有指出自1997年的《華星光輝銀禧演唱會》，片中古天樂着上長褸現身，邊唱邊除衫，最尾唱到「就算我對你再好，亦會比一張紙更薄」時，旁邊的舞蹈員突然撕爛他身上的藍色恤衫，騷出他的黑實鋼條body，身上更有大量蝴蝶紋身。古天樂直言雖記得曾撕恤衫爆肌，但已忘了詳情，半說笑道，「嗰時啲恤衫比較平，其實撕咗幾件。」至於可會重演經經典畫面，他答道，「會呀，我喺屋企成日撕，特登買咗好多返去，冇嘢做都撕下。」眾人起哄叫他在電影中重演，古仔則表示，「但係裡面着件樽領，你要撕恤衫啫，你冇話要其他嘢吖嘛。」

不回應借場風波 對於早前資深監製兼編劇陳慶嘉指電影市道低迷，僅有3部港產片同時拍攝，問到預測明年市道時，古天樂就表示不懂預測，「即係預測出年風水運程嘛，我諗你年底問蘇民峰師傅會好啲，我唔識預測！我會做好依家手頭上嘅電影工作。」至於張繼聰與阿Sa的賀歲片借場風波，古天樂自己是演員，不負責租借場地，「我知道呢件事，唔知道當時情況，所以我冇回應啦。」