臨時決鬥｜周秀娜王丹妮激讚胡子彤粉紅熱褲賞心悅目 梁詠琪演復出女星有感觸

由古天樂領軍的賀歲片《臨時決鬥》，圍繞一場擂台上的拳賽，不過卻非以男生為主導，女方代表有演拳王的周秀娜(娜姐，還有王丹妮和梁詠琪，3位女將原以為輕輕鬆鬆笑到肚痛，不料未開拍便要接受密集式訓練，拍攝時更要拳拳到肉打到周身瘀傷。雖然她們笑言是認真做無聊事，但爆笑背後盛載導演麥啟光對香港的愛，Gigi不忘補充，「套戲主題是山不轉人轉，人不轉心轉，導演想透過這戲表達他對香港的愛，無論經營拳館或女明星復出、爭仔等，環境唔轉心態要轉。」

曾拍過《嚦咕嚦咕新年財》的梁詠琪笑言，原以為開開心心打麻雀，沒想到人生第一次學打泰拳，「開拍前要有一個月時間密集式地學泰拳，學習打人同被打都有技巧，有一場要打丹妮個肚，要衡量力度，好驚整收傷，好過意唔去。」雖然Gigi在戲裡不算是動作擔當，但練拳場面也是非常認真，她憶述有次練習起飛腳踢沙包，練足一日，回家才發現腳背磨損兼瘀黑，她笑言可乘機扮慘，向女兒撒嬌，「媽咪返工好辛苦！」不過，她直言自己遠不及另外兩位女將辛苦，周秀娜更是開工首日便受傷要縫5針。 劇情講述Gigi演的息影女星復出轉型做打女，但後來劇本微調，Gigi成了搞笑擔當，但笑中亦觸發她聯想自身處境，「戲中女明星曾有幾部成名作，因結婚息影，想復出時，發現大家已忘記我，未必鍾意睇人拍戲，大家可能鍾意睇帶貨，發覺很難跟時代難接軌，又覺得能力有限，很糾結。雖然跟我現實處境不完全相同，但講出女演員有不少心理障礙，仲有幕要我向棵樹訴苦，啲對白都好中我。」

周秀娜演現役女拳王，為增加說服力，需接受嚴格訓操練。論到最大難度，原來不是擂台作賽，反而最吃力是與王丹妮的私下大混戰，她解釋，「擂台有拳套，不能隨便拎起甚麼就亂打，而且在特定範圍內。但我同丹妮有場屋企打交戲，扯頭髮、拎凳拎鑊打，好大難度。」至於受傷要縫針，娜姐指當時踢腳擦到凳腳的鐡片，起初以為是皮外傷，「當下覺得好痛，只是個樣仲要保持兇狠，想不到最後是嚴重到要聯針。」

其實跟娜姐大戰的王丹妮也是周身傷，她笑言戲裡角色隨手拎起甚麼都當作武器，一場大混戰拍足兩、三日，「鑊、凳、袋，畫……其中還用煎Pan打，原來都唔容易。因為煎Pan本身都有重量，一發力就會失控，過程都吃力。」拍到中段，她跟娜姐要互相看對方的手腳，研究那些是真傷痕，那些是特技化妝，「真的有好多瘀傷，崩咗唔少指甲。」



戲中的周秀娜和王丹妮為爭陳湛文而大打出手，古天樂、胡子彤、張文傑分別是退休拳王及其弟子，談到哪位肌肉猛男最賞心悅目，3位女士不約而同選胡子彤，周秀娜解釋︰「我同子彤第一日開工，佢著熱褲出嚟，仲要係我最鍾意嘅顏色，打泰拳又要起腳，條褲有咁短得咁短，仲要抽高。」她更爆料指跟子彤合作拍另一套電影時，亦見他日日穿粉紅短褲。不過，Gigi看到他為了一身結實肌肉，每日只吃烚菜和雞胸肉，在等候拍攝期間，仍爭取時間操肌，非常認真。

至於最暖男就首推古天樂，王丹妮自言演其徒弟，雖然經常被黑面，但見古仔對著Gigi和戲中的女兒「魚蛋妹」，一家三口，非常幸福。Gigi笑言盡見古仔父愛爆棚的一面，「古生平時工作很認真好cool，但有個小朋友就變暖男。我記得有場戲，導演指示我和他企喺度，但古生話不如踎低，陪住個女，變成一家人演呢場戲，即刻warm咗好多。」

