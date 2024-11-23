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娛樂
2024-11-23 10:00:00

臨時決鬥｜四女主角齊練泰拳 周秀娜搞到周身瘀兼抽筋

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周秀娜為《臨時決鬥》學泰拳，練到周身瘀。

周秀娜為《臨時決鬥》學泰拳，練到周身瘀。

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由古天樂、梁詠琪、王丹妮、周秀娜、楊詩敏(蝦頭)等合演的賀歲片《臨時決鬥》，集合勵志、動作、搞笑元素，早前4位女主角特地接受集訓，鍛練泰拳應付拳拳到肉的狠勁演出。曾學習kick boxing的周秀娜初接觸泰拳，發現兩者大不同，大感壓力，預早用一個月時間訓練，又去睇泰拳比賽，為求姿勢、感覺都跟拳王角色相似，練到周身傷，「踢沙包踢致腳瘀，而練到腳抽筋，可能自己好緊張，打人的時候會好用力，自己擋時就好緊張，不過平時冇事冇幹都會整親，開工前要練好下盤。」

周秀娜與王丹妮將會在《臨時決鬥》對打。 梁詠琪為《臨時決鬥》練拳，腳上要綁著鐵餅。 王丹妮為《臨時決鬥》練拳。

 

從未接觸拳擊運動的梁詠琪，首次戴上拳套學習泰拳，「對於我這位初學者來講確係有啲唔慣，要打人又要俾人打，要適應個節奏，其實都幾攰。」GiGi笑言今次參與速成班，萬一生活上遇到色狼亦可以保護自己，她說：「訓練主要係練習對打時起碼識得保自己，其實今次俾人打多，要練習點樣俾人打，盡量令自己唔好受傷。」王丹妮已有一段時間沒有爆汗的運動，自覺體能明顯進步，「原來打拳係咁認真。之前跟武指師傅學過少許動作，但今次發覺泰拳同之前所學的有很大分別，有很多步驟要重新再學，但感覺快上手。」

 

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蝦頭為《臨時決鬥》練拳，腳上要綁著鐵餅。 王丹妮為《臨時決鬥》練拳。

鐵餅練拳

有學習拳擊經驗的蝦頭表示，教練為協助她鍛練，在其腳上綁上鐵餅，「教練幫我喺腳上綁上鐵餅，讓我練習從來沒有用過的肌肉，都好有趣，練習時發現自己冇力量，非常好笑。我平時有游水，亦有踩踏步機，今次都算係我現最激烈的運動，56年前有接觸過拳擊，今次重拾感覺，覺得幾好玩。自己玩開籃球、羽毛球，我唔覺得吃力，角色本身就係吃力。」

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