臨時決鬥｜定檔年廿九上映公開首條預告 王丹妮擂台激戰周秀娜 (有片)

2025農曆新年賀歲電影《臨時決鬥》，由《臨時劫案》導演麥啟光率領古天樂、梁詠琪（GiGi）、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、伍允龍、喬靖夫、王尹菁、王頌茵、陳獻略、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等演出，是一齣勵志、動作、搞笑，極具娛樂性的2025港產賀歲電影。電影首條宣傳片已經公開，同時定檔於1月28日，大年廿九在港上映。

將於農曆新年重拳出擊的《臨時決鬥》，長約1分鐘的首條宣傳片正式於戲院播放，宣傳片先見到古天樂（飾 鍾磊）說：「一日鐘聲未響，一日都唔會認輸。」王丹妮（飾 林雪）走到古仔一家面前表示：「我要學打拳。」為故事揭開序幕。古仔眼仔碌碌，梁詠琪（飾 嘉莉／鍾磊太太）的更是忍笑焗蟹。古仔勸丹妮不要衝動：「上擂台打拳不是鬧着玩，會死人。」血流披面的丹妮則回應：「打泰拳死人，都唔夠炒車死得人多，係咪以後都唔搭車？」見到胡子彤（飾 高秋）跟GiGi、丹妮對打訓練，而一身肌肉的子彤跟拳手埋身肉搏對賽，打至拳骨爆裂，令人肉緊不已。