臨時決鬥｜梁詠琪包場請歌迷好友睇戲 聲勢強勁登開畫票房冠軍

《臨時決鬥》女主角梁詠琪率師弟陳獻略Henry，聯同導演麥啟光在年廿九團年飯前謝票。

賀歲電影《臨時決鬥》昨日公映，女主角梁詠琪Gigi率師弟陳獻略Henry，聯同導演麥啟光在年廿九團年飯前謝票，Gigi更包場，請一班歌迷、圈中好友及電視劇《反起跑線聯盟》兄弟姊妹齊齊團年睇戲，GiGi說：「好鍾意拍賀歲片就係一班人開心心可以過年睇戲，希望多啲觀眾入場，激活香港電影。」心水清的Gigi，更提醒胡子彤首日票房已過40萬，記得準備短褲仔履行承諾，非常搞笑。

《臨時決鬥》由古天樂、梁詠琪、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、伍允龍、喬靖夫、王尹菁、王頌茵、陳獻略、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等演出，是一齣熱血、動作、搞笑，極具娛樂性的港產賀歲片，電影首天開畫迅即成為開畫票房冠軍，聲勢強勁。