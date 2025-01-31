臨時決鬥｜票房破500萬登開畫冠軍 畏高王丹妮爆喊挑戰20米垂直滑水梯

由古天樂、梁詠琪、王丹妮(Louise)和周秀娜主演的賀歲動作喜劇《臨時決鬥》，上周四(28日)開畫即登票房冠軍，上映至今累積票房已破500萬。戲裡角色熱血勵志， Louise為演角色接地獄受訓，苦練泰拳，本身血虛體質的她易有瘀傷，但為了真實效果，仍拍攝時堅持真打，幾乎每天都需要塗去瘀膏掩蓋瘀傷。而最大挑戰則是要畏高的她，玩20米高空滑梯「沖天水龍捲」，戲內戲外都嚇得手凍腳震，情緒一度失控爆喊。

最怕垂直離心力 劇情講述胡子彤帶Lousie去到水上樂園，希望令訓練崩緊的Lousie得以輕鬆。而現實可以玩機動遊戲，唯一怕是垂直衝的Lousie，沒想過是要挑戰20米直衝落底的滑梯，Louise說：「從小就有畏高，我可以轉同揈，但垂直有離心力的玩意，我不行，過山車都可以，因為是向前，可以讓我見到發生甚麼事，今次拍攝我真的很驚。」Louise在拍攝前已表現非常緊張，走着樓梯一直心跳加速，到達頂層，步入滑梯準備瀡滑梯時更緊張到喊，震住不停說：「我真係好驚！」但她仍專業地頂硬上完成拍攝。



驚到雙手冰凍 全身僵硬 雖然20米高滑梯僅僅10秒內已著地，Lousie慘叫聲在滑梯傳出，著地後還需要接子彤幾句對白，cut機後Louise哭着說：「滑下來當刻真的很恐佈，我凍到雙手及全身都僵硬了，控制不到自己的情緒，我嘗試張開眼睛，但真是掙不開。」麥啟光導演也大讚Lousie，雖然面對恐懼，但仍表現出色，Louise直言怕再拍，努力收拾自己理智完成對白。