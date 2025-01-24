臨時決鬥｜總動員重拳出席首映禮 古天樂盼越來越好：好好支持屬於我哋嘅港產片

農曆新年賀歲片《臨時決鬥》，昨晚在沙田新城巿中心舉行首映禮，由去年農曆新年電影《臨時劫案》導演麥啟光執導，《臨時決鬥》以古天樂、梁詠琪、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏（蝦頭）、伍允龍、喬靖夫等演員陣容，打造出集合熱血、動作、搞笑於一身的港產賀歲電影，將於1月28日大年廿九正式上映。 以拳擊為主題的《臨時決鬥》，在首映禮啟動儀式環節上，眾演員手持拳頭棒棒，出拳打爆台上「巨型爆谷」，寓意票房長爆長有，不斷爆升，爆聲亦寓意爆竹聲，迎接農曆新年。眾星在首映禮上，分享在戲中的有趣金句，同時手持手寫揮春，向在場觀眾及廣大巿民送上最有誠意的祝賀，為大家拜早年。電影監製張潔妮聯同各出品方代表出席，導演麥啟光在首映禮上分享：「《臨時決鬥》不單止是一套賀歲片，有見近年香港雖然經營環境不容易，但香港人的拼博精神不變，大家仍然很努力，像戲中角色，希望《臨時決鬥》在今個新年提供歡笑給大家之餘，還有一個鼓勵給予大家！香港電影繼續大賣！」

古天樂偕同戲中太太梁詠琪、女兒「魚蛋妹」王尹菁及徒弟王丹妮上台，手持揮春「越來越好」的古天樂說：「我哋除咗講打拳，其實戲裏面亦包含理想同堅持，好似『戲中師弟話我拳館殘，我話係舊唔係殘，舊係一種情懷』，我哋要好好珍惜。不過，今晚我見到咁多人支持，我想講另一句說話：好好哋支持屬於我哋嘅港產片，呢樣先係最緊要。」台下觀眾報以熱烈掌聲。古仔隨後拿着上的揮春望一望，笑說：「我希望呢個戲係越嚟越好。」惹來全場哄堂大笑。Gigi表示戲中女兒王尹菁是一家之主，要聽她的話，Gigi說：「我在戲中的金句就係『擂台上總有勝負，最重要人冇事』，我作為媽咪，最重要當然係大家安好，家家安康，出入平安。」王丹妮稱：「戲裏面師傅有同我講『拳擊係冇速成嘅。』其實好多嘢都係要日積月累努力先有收穫，新年就祝大家要乜有乜，繼續加油。」

在戲中連輸37場的胡子彤仍努力堅持，他說：「戲裏面有一句話提醒自己，就係『我唔係輸慣，只係唔放棄』，祝大家時常運到。」在戲中挑戰自己師傅的German說：「我除咗要打低鍾磊，仲要帶領一班員工努力賺錢，我哋有句金句係『賺到佢暈低』，祝大家賺到財富自由。」在戲中迷倒兩位女神的陳湛文說：「兩個女神追我得確令我都睇唔到自己問題，但我好enjoy，祝大家蛇年有好桃花，甜到入心。」