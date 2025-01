臨時決鬥｜胡子彤唱主題曲《Pick Me Up》 眾星齊rap獲古天樂壓軸聲援

2025農曆新年賀歲電影《臨時決鬥》,為配合熱血主題,胡子彤替電影主唱主題曲《Pick Me Up》,而多位片中演員,包括王丹妮、周秀娜、張文傑、陳湛文、楊詩敏(蝦頭)、喬靖夫、王尹菁及陳獻略亦有一齊rap歌演繹,古天樂、梁詠琪聲演坐鎮,作曲、填詞、編曲,監製由蔡皓Johnny Choi一手包辦,而最新歌曲MV正式上架。 《臨時劫案》導演麥啟光率領古天樂、梁詠琪、王丹妮、周秀娜、胡子彤、張文傑、陳湛文、蝦頭、伍允龍、喬靖夫、王尹菁、王頌茵、陳獻略、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等演出,電影將於1月28日,大年廿九隆重上映。

主唱今次電影主題曲《Pick Me Up》的胡子彤表示:「好開心可以演唱與電影有關的歌曲,對上一次是電影《BABY復仇記》的插曲《那時候》,而今次是電影主題曲,所以感到非常開心,加上有其他演員一齊支持我,跟我一齊參與實在非常高興。《Pick Me Up》首歌好輕快,好切合賀歲片檔期俾大家聽,希望大家可以入場支持這部電影《臨時決鬥》,支持這首歌《Pick Me Up》。」



有份參與演唱rap歌部份的王丹妮表示:「今次人生第一次rap歌,發覺原來真係要手舞足蹈先會rap得有力、有feel,所以我自己都好放開咁唱,仲越唱越起勁,希望聽眾都感受到我哋呢首主題曲嘅熱血同力量!」同是首次到錄音室的錄歌的周秀娜亦稱:「今次開心可以參與主題曲rap歌部份,以往參與電影都只係拍戲部份,今次係難得嘗試機會,始終自己唔係歌手身份,對於唱歌沒有太大信心,反而今次可以rap一、兩句,同戲的演員可以一齊去錄音,感覺開心,亦不太緊張。」獻出第一次電影主題曲rap歌的張文傑笑言:「我都係第一次rap歌,我覺得rap歌都幾適合我,下次可以rap多啲,我可以行歌手路線。第一次入錄音室錄歌,唔覺得緊張,就當電影配音唱出嚟,覺得幾好玩。」