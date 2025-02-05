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娛樂
2025-02-05 13:25:40

臨時決鬥｜被伍允龍攬抱黐到實 古天樂領軍謝票賀票房破千萬大關

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臨時決鬥｜被伍允龍攬抱黐到實 古天樂領軍謝票賀票房破千萬大關

古天樂與伍允龍在《臨時決鬥》中扮演師兄弟。

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今年香港賀歲檔票房成績未如理想，香港票房有限公司日前公布除夕至年初四共5天，賀歲檔期的中西電影票房總收入僅3060萬港元，較去年同期收入的4,864萬元下跌37.1%，是近十年最差。

今年香港賀歲電影中，以古天樂夥拍梁詠琪的《臨時決鬥》成績較好，票房直逼1千萬，料今日可以衝破千萬大關。《臨時決鬥》演員梁詠琪、王丹妮、張文傑、喬靖夫、王頌恩、陳獻略及導演麥光，已先後現身謝票場跟觀眾見面，而《臨時決鬥》主創團隊於本周更會空群出動，現身謝票場跟觀眾互動見面，當中包括古天樂、王丹妮、周秀娜、胡子彤、陳湛文，電影官方facebook及Instagram將公布謝票詳情。

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古天樂主演的《臨時決鬥》票房破千萬大關。 伍允龍在《臨時決鬥》中打扮，被古天樂形容似足Michael Jackson。 伍允龍塗上指甲油，挑戰娘娘腔角色。

在《臨時決鬥》中，扮演王十的伍允龍可謂令人驚喜，其造型更被古天樂形容似足Michael Jackson，見他塗上指甲油，扮成娘娘腔演出，似瘋乍癲，但動作靈活鬼馬，更與古天樂有埋身動作，攬抱互動，二人在拍攝前認真對戲，排練動作，伍允龍多次彈飛撻落地，毫不錫身，伍允龍笑言見到自己娘娘腔黏著古仔，也想伸自己一腳，對於是次造型突出，他說：「我咁大個仔第一次塗指甲油，我還以為可以用番梘洗得甩，原來要用洗甲水擦甩，造型幾靚，下次試吓塗綠色應該幾好睇。」伍允龍是次破格演出，比起在《九龍城寨之圍城》中的王九更有突破。

伍允龍塗上指甲油，挑戰娘娘腔角色。 伍允龍笑言見到自己娘娘腔黏著古仔，也想伸自己一腳。 二人在拍攝前認真對戲，伍允龍排練動作時毫不錫身。

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