自信笑容為牙膏品牌代言 Anson Lo由用家變潔齒專家

男團MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)，今年再度擔為高露潔代言，早前Anson Lo以fit爆狀態為品牌拍攝造型照及短片，不論魅惑誘人的紅色、清新簡約的粉色造型或斯文大方的淺藍西裝look，都被他的自信笑容輕鬆駕馭。
拍攝當日，Anson Lo以品牌標誌性紅色造型登場，一向愛美的他坦言︰「知道要著紅色，我呢幾日都勤力啲做牙齒美白，一定要以最亮白牙齒襯托，笑起上嚟就更有自信！」說罷展露出雪白笑容，並立刻進入工作狀態，擺出多個chok爆甫士，非常專業。完成第一個造型後，他又換上另一套小清新風格的粉色造型，鄰家男孩氣質加上淨白爽朗笑容，瞬間讓大家化身成小迷妹。最後再換上淺藍色西裝配眼鏡，斯文造型再次俘虜眾人。
開快閃限定店發紀念幣
此外，5月開始，可於網上預售品牌聯乘限量版，Anson Lo更首次與品牌聯乘推出首枚Anson Lo限量紀念幣(附AR體驗)，以及舉辦快閃限定店。對於由用家升級成為專家的他，為品牌灌注全新牙齒美白概念。Anson Lo笑言︰「以前用高露潔嘅美白牙膏，合作之後我同屋企人都開始用電動牙刷、藍光美白機等唔同嘅產品，已經由用家升呢咗做專家，非常了解每件產品特點，可以幫大家砌返個美白方案出嚟都冇問題。」