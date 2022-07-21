自嘲中年歌手 張繼聰：做翻呢個年紀要做嘅嘢

張繼聰(Louis)早前宣布將於10月15日麥花臣場館舉行個唱，日前他與主辦單位視察場館，為個唱研究舞台設計，而演唱會海報亦終極曝光。據知Louis有份參與設計，選取他最愛的biker style做個唱主題：「Poster我有比概念出嚟啦，好似一張六十年代嘅演唱會海報咁，而『37號公路』就係講我入行呢37年，沿途寫過嘅作品、睇到嘅風景，希望帶到復古嘅感覺。」

落手落腳設計 biker style 精品 Louis坦言非常熱愛七十年代音樂，因此令海報有復古味道：「我覺得係好正嘅，因為當時好多新舊文化嘅交融，音樂、衣著都有突破性，其實同自己都好似！因為後生時當然會追潮流，但慢慢成熟咗開始鍾意舊嘢、研究背後嘅故事。所以呢個騷會有好多vintage紀念品、舞台都會經典嘅設計、電單車打卡位，希望大家感受到當中嘅味道同態度。」

日操夜操望俾歌迷觀賞享受 多年未有開騷，Louis坦言「少少緊張、多多興奮」，但因為疫情影響，令他有更多時間排練：「因為個騷延遲咗，所以年頭開始已經練歌，跟唱歌老師學唱歌、學電結他進修自己，雖然我離開歌手呢個崗位好耐，但依家我係更享受音樂，想提升自己，到時玩到更多比觀眾睇。」Louis稱現階段無時無刻「特訓」，由唱歌到體能都不能鬆懈，期待為入場fans帶來觀賞享受：「我係『中年歌手』，我地做翻呢個年紀要做嘅嘢、表達呢個年紀嘅情感同睇法，希望透過呢個騷同大家分享自己感受，同年齡嘅觀眾應該會有共鳴，我都唔介意人地標籤我係一個好『Vintage』嘅歌手。」