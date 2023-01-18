自然系女子旅行｜林襄一句口頭禪冧死人 羊駝在女神胸前撒嬌最識歎

J2全新旅遊節目《自然系女子旅行》，由「港女」「暉哥」林映暉主持，並邀來三大台灣女神擔任嘉賓，分別是「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和「音樂系女神」黃上晏。 本周一打頭陣出場的是台灣「啦啦隊女神」林襄，去年初在台灣推出的《與你襄遇》寫真集，火速售罄，迷到萬千少男，進駐各宅男家中。林襄32E身材加上無邪的天然呆，威力強大。

女神愛浸浴 昨晚（17日）第二集暉哥帶住林襄去到南投鹿谷的生態園區。她們在園區住的木屋分上下兩層，樓下是客飯廳，樓上有張King size的大床。原來林襄每次下榻酒店，都非常着重浴室，必定要有浴缸，她說︰「這是必需的，因為愛浸浴。」 第二朝的節目是上山採茶，之後暉哥帶林襄參觀妖怪村。其間兩位女仕同妖怪玩擲骰，妖怪遇上女神當然束手就擒，順利贏得禮物。暉哥就沒那麼好彩，她燈力強大連擲兩次都輸，妖怪被迫作弊，她才勉強獲勝。午餐她們光顧妖怪主題飯店，品嚐「妖氣臭沖天」及「蚯蚓炒麵」，林襄對炒麵讚不絕口。說穿了兩味餸其實是臭豆腐加皮蛋，蚯蚓其實是蕃薯切絲配上炒麵。