自然系女子旅行｜林襄現身J2旅遊節目 與林映暉浸溫泉派福利

J2全新旅遊節目《自然系女子旅行》將於下周一（16日）逢星期一至五晚10點半播出，由曾主持《開餐：台灣3點3》「港女」林映暉（暉哥）擔任主持，與台灣女神林襄、張雅涵、黃上晏一齊探索台灣大自然景色，進行港台文化交流。日前J2台釋出節目預告，一班女神會於節目大玩大自然Yoga、營火Camping、豪華露營及浸溫泉，唔少網民都大表期待，當中林襄現身J2，與暉哥齊齊浸溫泉大派福利更成網民追看原因：「好期待喔，J2可以看到林襄，香港人真幸福」、「J2竟然有林襄！」等等，而林襄就表示主要係想介紹自己生長嘅土地畀香港襄民。

擁143萬粉絲 不時派福利

林襄為台灣職棒啦啦隊「樂天女孩」成員，擁有32E身材及精緻靚樣，不時於IG派福利，成功吸納143萬粉絲。早前，林襄曾回顧2022年嘅帖文，整年帖文加總起來共有1,150萬個讚好，而最受歡迎嘅一則帖文則吸17.8萬個讚好。林襄於節目中亦會獻出多個「第一次」經歷，例如露營車、射箭、BBQ燒棉花糖及與羊駝互動。林襄表示以為自己會被羊駝吐口水，但無諗過羊駝好親人又識撒嬌，而為咗安撫羊駝，林襄更送上愛的抱抱。