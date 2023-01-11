自然系女子旅行｜林襄「胸」降J2 孖林映暉浸溫泉

無綫J2(82台)將於下周一(16日)逢周一至五晚上10點半播出新節目《自然系女子旅行》，由曾主持《開餐：台灣3點3》的「港女」林映暉（暉哥）擔任主持，並邀來三大台灣女神擔任嘉賓，與暉哥拍住上探索台灣解封後好去處，當中包括在台灣人氣爆燈，IG Followers超越140萬的「啦啦隊女神」林襄。

林襄是台灣職棒啦啦隊「樂天女孩」人氣成員，擁有32E魔鬼身材的她同時擁有天使面孔，身為宅男女神的她冧粉絲更是相當拿手，不時在IG大派福利，成功吸逾140萬粉絲，人氣爆錶！對於驚喜突降J2，林襄笑言：「主要是很想要介紹自己生長的土地給香港襄民。」