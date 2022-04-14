自爆曾數臭森美 小儀靠Edan回春：後生嘅荷爾蒙出晒嚟

酒後吐真言，阮小儀擔任下周一(18日) 《晚吹 - 有酒今晚吹》的嘉賓，幾杯下肚後的小儀自動向3位主持強尼、練美娟(娟姐)和專業品酒師黃詩詩爆料。小儀坦言，最多爭執的拍檔是森美，尤其是他受情緒病困擾的日子，兩人更會互相數臭對方，「嗰陣時做好多嘢都會令佢好嬲，無論係On Air定背後都會話你。嗰時我唔明發生咩事，有時仲會同幕後同事講壞話同吐苦水，但係宜家終於明。」事過境遷，她半說笑指如果講大話會落地獄，一定歸咎森美：例如佢結婚生仔，我好早就知。但記者問我時，一定要幫佢講大話。」

Edan 魅力勝姜濤令小儀回春

眾所周知，小儀是MIRROR成員Edan(呂爵安)粉絲，身為「正印」兼頭號「爵屎」(Edan粉絲暱稱)，小儀親述「入坑」迷上Edan的心路歷程。她坦言雖在《全民造星》時已很欣賞Edan的才華，但覺得他樣子好奇怪沒多加留意，直至《造星II》才正式被Edan圈飯，「覺得Edan好全面，同埋個樣好返啲，開始順眼，就慢慢留意佢多咗。」小儀坦言Edan令她陷入年輕時瘋狂追星的狀態，「Edan嘅出現令我feel到自己好唔同，所有後生嘅荷爾蒙出晒嚟，直頭係回春呀。」她補充說，雖然姜濤亦令她有回春的感覺，但未及Edan般令她雀躍瘋狂。