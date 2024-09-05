自訂台灣軼晴｜Day許軼揸大膽車甩尾「唔收油」 望與Candy拍女版《頭文字D》

由COLLAR成員許軼(Day)和王家晴(Candy)主持的《自訂台灣軼晴》，紀錄兩人出走台灣的探索旅程。今晚(5日)播出的一集，兩人到標準卡丁車賽車場比試，未有車牌的Day在賽道熱身時，已多次跣胎甩尾兼剷上草地，嚇到Candy好驚驚，直指Day是危險駕駛者，大膽Day順利成為卡丁車王，興奮表示要與Candy拍女版《頭文字D》。

今晚一集講述兩位主持收拾行李準備離開台北，Day特地帶好友Candy前往到一間擁有15年歷史的包子店，讓她品嘗最愛吃的包點和芝麻。當Candy被問要試那款包點時，立即果斷表示全部都要，當嚐了一口芝麻包後，頓時瞪大雙眼頻呼好好味，更感動得眼泛淚光。自稱為「包的專家」的Candy，不但大口大口地吃每一個包，更外賣作路上包給。最後她不忘感謝Day為她的台北之旅畫上完美的句號。

危險駕駛勿考牌 離開台北後，兩人來到一個標準卡丁車賽車場作比試，Day首先落賽道熱身，多次出現跣胎甩尾情況和輾上草地，被教練直指轉彎太快，又從不煞車急慢。Candy觀察後非常擔憂，「我覺得阿Day係一個幾危險嘅駕駛者。我仲要同佢battle，我有啲驚囉」。Day自認是衝動派，出乎意料地成為卡丁車王後，熱揚言車手從不「收油」，Cand則勸Day別要考車牌，兩人意猶未盡更，要求拍女版《頭文字D》。