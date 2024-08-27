自訂台灣軼晴｜Day許軼被批將來生慈菇椗 Candy王家晴受完情傷嫁人行好運

《自訂台灣軼晴》安排下星期一開播，逢星期一至五晚上10時30分播放，節目紀錄了Day和Candy，在演唱會忙碌過後出走到台灣各地探索的旅程。節目首播在即， Day與Candy在會上率先透露節目內容，二人除了即場大玩小遊戲外，又大爆對方鏡頭下的生活習慣，盡顯姊妹情。Viu公開了節目的宣傳片，可見兩人盡吃美食，不過Day和Candy解釋只是製作組把全部飲食片段剪輯在宣傳片，實質上比起上次飛韓國拍節目曷收斂得多，Candy受訪時更主動劇透，她表示留台期間曾去算命，除了問公司動向外亦有問絪緣。