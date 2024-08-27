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娛樂
2024-08-27 19:29:14

自訂台灣軼晴｜Day許軼被批將來生慈菇椗 Candy王家晴受完情傷嫁人行好運

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許軼、王家晴為旅遊節目《自訂台灣軼晴》再度拍檔，今日現身記者會造勢。

許軼、王家晴為旅遊節目《自訂台灣軼晴》再度拍檔，今日現身記者會造勢。

本地女團COLLAR成員許軼(Day)、王家晴(Candy)為旅遊節目《自訂台灣軼晴》再度拍檔，今日現身記者會，一同替新節目造勢，大會安排同季《造星》的鍾卓穎(Ash)擔任司儀。

 

Day與Candy再度拍檔，全新旅遊節目《自訂台灣軼晴》下周開播。 Day與Candy在會上率先透露節目內容，又大爆對方鏡頭下的生活習慣。

《自訂台灣軼晴》安排下星期一開播，逢星期一至五晚上1030分播放，節目紀錄了DayCandy，在演唱會忙碌過後出走到台灣各地探索的旅程。節目首播在即， DayCandy在會上率先透露節目內容，二人除了即場大玩小遊戲外，又大爆對方鏡頭下的生活習慣，盡顯姊妹情。Viu公開了節目的宣傳片，可見兩人盡吃美食，不過DayCandy解釋只是製作組把全部飲食片段剪輯在宣傳片，實質上比起上次飛韓國拍節目曷收斂得多，Candy受訪時更主動劇透，她表示留台期間曾去算命，除了問公司動向外亦有問絪緣。

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DayCandy被批在2526歲前會受兩次情傷，之後就會來一個大逆轉，更會立即嫁人，而婚後更會運勢大增，Day搞笑地叫Candy早點受情傷便即變旺。Candy補充指算命師傅強調對方是香港人，並非外地人或異地情緣。至於Day就被批會做媽咪，將來會生一個囝囝。《自訂台灣軼晴》原來更請來COLLAR成員任節目嘉賓，表示蘇雅(Ivy So)陳泳(Winka)亦於當地一齊玩。

許軼(Day) 王家晴(Candy) 鍾卓穎(Ash) 鍾卓穎(Ash) Day與Candy在會上大玩小遊戲。

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