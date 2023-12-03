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娛樂
2023-12-03 12:33:01

與任暟晴合唱《我的回憶不是我的》 泳兒讚有大將之風

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泳兒與任暟晴一齊出席活動。

泳兒(Vincy)與《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴(Jasmine)早前應中銀香港之邀，為午宴擔任表演嘉賓。她們以其卓越歌藝，對音樂的熱愛和對傳承的重視傳達給現場貴賓們，帶出兩代傳承的重點主題。

對於今次能參與以「傳承」為主題的午宴，Vincy對此感受深切：「以前以為，傳承似乎是年長一輩才會關心的事情，對我來說看似遙不可及。然而，現在回想起來，自己已在不知不覺間成為別人口中的前輩。在樂壇多年後，現在總算是有一些經驗可以與新人分享，並已承擔了傳承的責任，不時帶領新歌手表演，希望能在台上給他們信心。」

泳兒自言已成為別人口中的前輩。

Jasmine對於有機會與Vincy老師合作，深感榮幸：「今次演出令我回想起當初參與比賽時的緊張時刻。同時，也讓我深刻感受到這些珍貴的傳承機會，以及前輩們和導師們給予我的指導和教誨。這些經驗對我來說，是一份無價寶，也是一個非常難得的機會。」

兩位在活動上首次合唱經典歌曲《我的回憶不是我的》，而談及Jasmine的演出，Vincy大讚Jasmine表現成熟，更分享初出道時的感受：「當年每次表演我都感到十分緊張，但看到Jasmine穩定和超水準的表現，甚有大將之風。作為導師，憑自己過往經驗分享予有興趣入行的朋友，對我來說是很大福份，過程亦好開心。」

Jasmine有機會與Vincy合作，深感榮幸。

Jasmine聞言後謂：「感謝Vincy老師的帶領，有她在我感到很安心，所以能有更好的發揮！參加比賽時，每件事都好新鮮，自己沒有太多經驗，Vincy與導師們給我們很多經驗與貼士，遇突發情況要學識怎樣執生，幫到我們很多，而我們經常會遇到突發情況，很多不能控制的狀況，要學識如何應付那一刻。」

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