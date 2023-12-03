與任暟晴合唱《我的回憶不是我的》 泳兒讚有大將之風

泳兒(Vincy)與《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴(Jasmine)早前應中銀香港之邀，為午宴擔任表演嘉賓。她們以其卓越歌藝，對音樂的熱愛和對傳承的重視傳達給現場貴賓們，帶出兩代傳承的重點主題。 對於今次能參與以「傳承」為主題的午宴，Vincy對此感受深切：「以前以為，傳承似乎是年長一輩才會關心的事情，對我來說看似遙不可及。然而，現在回想起來，自己已在不知不覺間成為別人口中的前輩。在樂壇多年後，現在總算是有一些經驗可以與新人分享，並已承擔了傳承的責任，不時帶領新歌手表演，希望能在台上給他們信心。」

Jasmine對於有機會與Vincy老師合作，深感榮幸：「今次演出令我回想起當初參與比賽時的緊張時刻。同時，也讓我深刻感受到這些珍貴的傳承機會，以及前輩們和導師們給予我的指導和教誨。這些經驗對我來說，是一份無價寶，也是一個非常難得的機會。」 兩位在活動上首次合唱經典歌曲《我的回憶不是我的》，而談及Jasmine的演出，Vincy大讚Jasmine表現成熟，更分享初出道時的感受：「當年每次表演我都感到十分緊張，但看到Jasmine穩定和超水準的表現，甚有大將之風。作為導師，憑自己過往經驗分享予有興趣入行的朋友，對我來說是很大福份，過程亦好開心。」