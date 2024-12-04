與天地對話︱余文樂初入行想唔撈 多得譚詠麟鬧醒 拍劉偉強 鄭保瑞戲唔敢叫收工

TVB節目《與天地對話》，找來久未亮相幕前的余文樂，踏足澳洲昆士蘭州，潛入大堡礁深海、參觀原始樹屋之餘，大談入行至今演藝生活。余文樂稱，初入行時未能適應如何面對傳媒，一度想離開娛樂圈，最終因為譚詠麟的一句說話，一留就留在娛樂圈近二十年，他憶述譚校長當年一番話：「你唔做，冇人逼你，但佢話你係咪就咁因為過唔到自己而放棄呢？定抑或你會選擇過咗呢一關？你有咗選擇，先去選擇放棄呢？」直到今天，余文樂仍覺得自己對演藝工作抱有熱誠。

余文樂在演藝圈除了要努力適應一切的不適應，還要適應與家人聚少離多的生活模式，以及瘋狂的飛行schedule，「基本上我一路以嚟工作嘅時間都好長，我第1個小朋友出世時，我都仲係好忙，佢一出世，我出現完陪咗佢一個禮拜，跟住就要飛，一飛就3個月，返嚟佢已經，吓？！又唔同咗樣喇……」談到最瘋狂的一次工作排程，他透露曾於38天飛足38個城市，令他在飛機醒來時完全不知身在何方：「我試過瞓醒喺架飛機度問個空姐：『請問……我係飛邊度㗎？』我真係飛到唔知我下一個地方係飛去邊度，我真心。因為當時電影宣傳要跑好多個城市，連續跑咗38日，一個城市一日，咪38日38個城市咯。我做到個腦已經空白，我真係唔知我做緊啲乜，我得返個殼喺度。」