與天地對話｜余文樂囡囡出世只有兩隻手掌大 需入ICU全身插喉

台慶綜藝節目《與天地對話》，昨晚（6日）播出最後一集，嘉賓是余文樂。余文樂在節目中不時提起家人，他坦言出身大家庭、家族成員又超團結，故亦一直渴望有小朋友；但當年女兒早產一度要入深切治療部：「我個女出世嗰時，全身插滿晒管。」余文樂邊說邊伸出兩隻手掌，指女兒當時身型只有那麼細小，並坦言當時很擔心：「我一見到佢第一個畫面，我兩行眼淚就流咗出嚟，因為醫生每一次都話，佢可能呼吸會有問題，心臟會有問題，可能或許要開刀架，我就好擔心好擔心。」

女兒最終住了三個月醫院，余文樂談及往事時仍是感恩上天待自己不薄，皆因當時正值疫情，較空閒有充足時間照顧女兒：「好好彩佢好快渡過危險時間，依家見到佢咁樣，已經好感恩架喇，對於我嚟講，我覺得家庭係自己嘅全部。」

余文樂續指覺得以往的自己充滿鬥心，給予自己很大壓力，但最後適得其反，令身體及情緒齊齊響起警號，但他依然無悔：「回望過去都叫有努力過。」談及物慾，余文樂指自己以前甚麼也想擁有，當中跑車更是他小時候已夢寐以求的東西：「所以到終於有經濟能力時，會覺得買車係小小嘅夢想成真。但我坦白同你講，我以前擁有嘅車都賣晒喇，一架都唔剩…我覺得呢個都係我進步嘅地方嚟，因為我唔想令到自己好大壓力。」

談到自身，余文樂最害怕是被誤會：「我覺得佢（余文樂）係好情緒化嘅人、尤其是一個人時，佢好多時都好柔弱。我都會覺得失落嘅，好似好多嘢被誤會咁，但又唔知點解決。你話唔介意，其實冇人會想畀人誤會。」不過當看畢前經理人阿尼秋潔事先準備的視頻，余文樂再度承諾會學懂放下。