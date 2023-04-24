與李鍾碩去年公開戀情 IU宣傳新戲大方首談男友

韓國女歌手IU(李知恩)，近日與朴敍俊合作，參演了李炳憲執導的新片《Dream》，這齣以運動為題材的喜劇，看似輕鬆搞笑，實則沉重，因為故事講述一群無家可歸的國腳，代表南韓參加流浪漢世界盃的故事。 李炳憲執導新片 笑中有淚 去年12月31日與李鍾碩公開戀情後，IU為宣傳《Dream》接受媒體訪問，更首度大方談起男友，IU指：「演技遇到困難時，我會向他求救。」對於戀情引起高度關注，IU說：「當初一點不知所措，但多人給予關注與應援。」她指自己在戲裡演幕後支援人員，朴敍俊則演足球教練，此角色本來是李鍾碩參演的，兩人差點就同場演出。

IU又稱自己戲份不多，問她會否感到今次演出有點大材少用，她說，「電影聚焦流浪漢的設定反而更好，因為可突顯每個人的個性。」她指接拍《Dream》是其劇本夠特別，「電影所講的主題我非常鍾愛，雖然片中不乏節奏飛快、訴諸娛樂的情節，但電影真正想表達，是沉重的話題。」 自稱演出充滿反差萌 IU指戲裡每位流浪漢都是有故事的人，但她很喜歡飾演一個沒有故事的角色。「我的角色是生活中常見的，是位熱情耗盡、單純坦率的年輕人。」為了演好角色，IU更自己挑選服裝，片中總是以一副不修邊幅扮相現身，「雖然戲裡我貌似萌態可掬，實則幕後肆意操縱比自己年長的教練，不如意時又會暴跳如雷。」《Dream》在於本周三在韓國上映，想看IU充滿反差萌的演出，就要留意香港的上映日期。