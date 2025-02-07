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娛樂
2025-02-07 23:42:33

與柳應廷撞名 張文傑爆笑談「黑Ger」「白Jer 」胡子彤揚言起「新朵」出閃卡(有片)

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胡子彤和張文傑為賀歲片《臨時決鬥》謝票。(娛樂組攝)

胡子彤和張文傑為賀歲片《臨時決鬥》謝票。(娛樂組攝)

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賀歲片《臨時決鬥》票房衝破1千萬，導演麥啟光率領周秀娜、胡子彤、張文傑(German)齊齊現身太古城戲院為電影謝票，胡子彤和張文傑齊聲表示希望更上一層樓，呼籲市民入戲院支持港產電影。至於可會有特別福利，吸引市民入場？早前被古天樂欽點要穿孖煙囪謝票的胡子彤就表示，昨日謝票已「還債」穿了短褲，被問到何時再穿短褲派福利時，他就笑言近日天氣寒冷，留待夏天。

胡子彤和張文傑為賀歲片《臨時決鬥》謝票。 胡子彤為賀歲片《臨時決鬥》謝票。(娛樂組攝) 導演麥啟光率領周秀娜、胡子彤、張文傑為賀歲片《臨時決鬥》謝票。(娛樂組攝) 張文傑穿上fans送的Tee為賀歲片《臨時決鬥》謝票，衫上印有他不同角色的頭像。(娛樂組攝) 張文傑大爆金句，笑談「黑Ger」、「白Jer」之別。(娛樂組攝) 胡子彤笑言要為「FC3」球員出閃卡。(娛樂組攝)

兩人於年初八以「FC3」隊員身份出席《903發 賀歲波》活動，張文傑雖因舊患未康復，聽醫生勸喻未能落場，但仍出席為隊友打氣。作為球隊發起人之一的胡子彤表示，雖然「FC3」不敵903DJ隊，但球隊首場比賽即出戰賀歲波，仍感滿意，希望陸續參加更多比賽，他認真表示，「想回饋社會，多做school tour去分享，我哋有責任和意務。」至於誰是賀歲波的MVP，他認為球隊每一位都共同承擔輸贏。

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胡子彤為「起朵」傷腦筋

談到大破范俊業鋼門的洪嘉豪自封「藍田柏迪」時，子彤就表示打算為各隊員「起朵」，更表示要出閃咭。他自爆被陳健安封為「城寨夏蘭特」，但他是後衛，但夏蘭特是前鋒，故仍為「起朵」傷腦筋。至於其他隊員的「新朵」，German就自爆與柳應廷Jer因英文名發音相似，要以「黑Ger」和「白Jer」區分，更大爆金句：無論「黑Ger」定「白Jer 」，入到波就係好「Ger/Jer」，笑爆全場！ 

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