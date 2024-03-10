與梁朝偉接受韓國JTBC電台訪問 劉德華：歡迎韓國導演找我拍戲

劉德華和梁朝偉20年後重聚，一起演出電影《金手指》，於國際影壇備受重視，韓國JTBC電台，更派出攝製隊來港採訪兩人，華仔談到與偉仔重聚時表示：「我看《金手指》劇本時，覺得結構和主題都很獨特。當我問到程一言的扮演者是誰時，導演告訴我是演員梁朝偉，我就馬上答應演出。」

偉仔興奮表示，和華仔一起工作非常開心，因為他們很長一段時間沒有一起拍戲，又指：「這個角色和我以前演的非常不同，而且知道華仔和我一起演，就很想拍這個劇本，因為我已經很久沒有和他合作了。」他稱與華仔合作，需要太多溝通，「我們認識超過30年以上，彼此建立很大的信任，過往合作過很多次，再重聚大家表演都很好。」

偉仔欣賞華仔唱得演得

華仔亦毫不吝嗇地稱讚拍檔：「基本上我知道偉仔是甚麼水平，他每齣戲都會用不同表演方法，對我來說非常新鮮。」偉仔則說：「我一直在想，『華仔怎麼又能唱歌，演戲亦兼顧得這麼好？』他各方面都做得很棒，在他身上有很多東西可以學習。」當主持人被問到兩人重頭再來，會否還會選擇演員這份職業，偉仔說：「我願意。我喜歡試各式各樣事物，不像普通上班族，如果每天做同樣的事情，我拍接受不了，現在我可以透過演戲，有機會體驗別人的生活。」華仔表示：「當然會揀做演員，可以體驗不同夢想，累積不同人生經驗。」