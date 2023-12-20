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娛樂
2023-12-20 18:25:59

與樂迷共度成團第一個聖誕 BABYMONSTER為《Christmas Without You》注入hip hop DNA (內有MV)

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6位成員第一次與歌迷共度聖誕。

BLACKPINK師妹BABYMONSTER昨晚於YouTube上載一曲《Christmas Without You COVER (SPECIAL PRESENT)》MV，來與全球fans共度她們成團的第一個聖誕節。此曲原唱是美國女歌手Ava Max，BABYMONSTER以她們獨特的風格重新詮釋了此曲，成員 Ruka與Asa的說唱片段，為這首聖誕歌曲注入hip hop的DNA。

 

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BABYMONSTER以《Christmas Without You》一曲，與樂迷共渡第一個聖誕。

YG娛樂昨日上載了一張《BABYMONSTER - SPECIAL PRESENT TEASER》的海報，指午夜會有特別消息發布。從海報散發著溫馨的氛圍，上面寫著「特別禮物」這幾個字，已引起fans強烈好奇心。YG娛樂寫道：「BABYMONSTER為全球歌迷準備了一份特別禮物，與大一起度過溫暖的年末，期望這份禮物能夠展現出六位成員的真摰感情，並希望大家會喜歡這份特別禮物。」原來這份禮物就是《Christmas Without You》此曲MV。

在《Christmas Without You》MV裡，聖誕裝飾布滿錄音室，營造出溫暖的節日氛圍，BABYMONSTER的成員們穿上紅色或白色的服裝，以可愛的舞蹈動作和手勢，展示了她們天真可愛魅力，並向fans傳達聖誕節的喜悅和祝福，她們又一起高喊「聖誕快樂」，加上動人的演唱和說唱完美結合，創造出獨特的化學反應，令整個MV充滿著正能量，讓觀眾感到歡樂和幸福感。

▲BABYMONSTER昨晚於YouTube上載一曲《Christmas Without You COVER (SPECIAL PRESENT)》MV。▲

 

 

 

此外，BABYMONSTER的上月發行的新歌《BATTER UP》，一推出就橫掃21個國家/地區iTunes歌曲排行榜，並躍居全球排行榜榜首。在美國 Billboard Global 200 和Billboard Global Excl. US排行榜上，排名第101和第49位。於全球最大音樂串流平台 Spotify，僅用10天就突破了1,000 萬次點擊率，打破K-Pop女團出道歌曲最短時間突破千萬的記錄。

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左起) Chiquita、Asa、Rami。

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左起)Rami、Rora、Pharita。

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YG娛樂昨日上載的《BABYMONSTER - SPECIAL PRESENT TEASER》海報。

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