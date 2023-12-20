與樂迷共度成團第一個聖誕 BABYMONSTER為《Christmas Without You》注入hip hop DNA (內有MV)

BLACKPINK師妹BABYMONSTER昨晚於YouTube上載一曲《Christmas Without You COVER (SPECIAL PRESENT)》MV，來與全球fans共度她們成團的第一個聖誕節。此曲原唱是美國女歌手Ava Max，BABYMONSTER以她們獨特的風格重新詮釋了此曲，成員 Ruka與Asa的說唱片段，為這首聖誕歌曲注入hip hop的DNA。

YG娛樂昨日上載了一張《BABYMONSTER - SPECIAL PRESENT TEASER》的海報，指午夜會有特別消息發布。從海報散發著溫馨的氛圍，上面寫著「特別禮物」這幾個字，已引起fans強烈好奇心。YG娛樂寫道：「BABYMONSTER為全球歌迷準備了一份特別禮物，與大一起度過溫暖的年末，期望這份禮物能夠展現出六位成員的真摰感情，並希望大家會喜歡這份特別禮物。」原來這份禮物就是《Christmas Without You》此曲MV。

在《Christmas Without You》MV裡，聖誕裝飾布滿錄音室，營造出溫暖的節日氛圍，BABYMONSTER的成員們穿上紅色或白色的服裝，以可愛的舞蹈動作和手勢，展示了她們天真可愛魅力，並向fans傳達聖誕節的喜悅和祝福，她們又一起高喊「聖誕快樂」，加上動人的演唱和說唱完美結合，創造出獨特的化學反應，令整個MV充滿著正能量，讓觀眾感到歡樂和幸福感。