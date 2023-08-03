與汪明荃開咪寸阿姐一言堂 羅家英︰你收聲啦

汪明荃與羅家英將於9月1日至10日在西九戲曲中心上演《蝴蝶夫人》，二人今日到電台接受阮兆祥訪問，除了大談福陞粵劇團的由來，對粵劇傳承的看法外，家英哥與阿姐不時唇槍舌劍令大家笑過不停。 家英哥提起命名福陞粵劇團時，與阿姐有些爭執，他稱當時阿姐打算以《千王之王》的角色去命名，但他就嫌名字「弱」，阿姐此時謂︰「我哋有商有量㗎！」家英哥︰「都唔係呀，你知同你講嘢啦！」之後他續向主持節目的阮少祥問︰「你明白㗎啦！你做《福祿壽》咁耐，幾時到你講嘢啫！」祥仔笑說︰「阿姐專業同認真嘛！」家英哥說︰「粵劇我都好專業㗎啦！」

家英哥叫阿姐收聲 家英哥又提到劇團成立初時，只得他與阿姐，當商討演甚麼劇目時，阿姐總是不喜歡。阿姐解釋說︰「你諗下！我唔係老闆點會咁多意見！羅家英先係老闆，你吩咐我做咩，我就做咩！但一定要我能力內，我啱啱識咋嘛嗰時！」 家英哥又搞笑表示當年以為與阿姐合作過一次便沒有下文，沒想到對方竟然對粵劇有興趣，更要求再演，他稱當時又沒有其他花旦可以與他拍檔，只好接受阿姐，但亦很多謝對方，因為阿姐的名氣大，帶挈多人看粵劇。提到護聲，汪阿姐表示常常說話，又要開會搞到失聲，家英哥說︰「你就收下聲啦！」