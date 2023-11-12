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娛樂
2023-11-12 17:34:36

與美國創作歌手JVKE合作 NCT DREAM下月赴美巡演

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NCT DREAM下月赴美舉行巡演。

韓國男團NCT的第二分隊NCT DREAM，一直以活潑、青春和多元化的音樂風格俘虜樂迷，早前推出專輯《ISTJ》，獲得大量好評。近日他們與美國創作歌手(JVKE)合作，推出全新單曲《Broken Melodies (JVKE Remix)》，並於1117日韓國時間下午2時，在iTunesApple MusicSpotifyMelonFloGenieQQ音樂、酷狗音樂、酷我音樂等音樂網站上架。

 

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美國創作歌手JVKE。

為《Broken Melodies》帶來嶄新聆聽體驗

來自美國的創作歌手JVKE 2022年曾發行單曲《Golden Hour》，一推出即打入美國Billboard Hot 10010位，和英國官方單曲榜上第19位，成績非常成功，展示Billboard的音樂才華和受歡迎程度。因此NCT DREAMJVKE合作，引來全球樂迷的高度關注，期望JVKE將原本極受歡迎的《Broken Melodies》，帶來新色彩和嶄新聆聽體驗。而NCT DREAM作為代表性的K-pop團體，與JVKE這樣的國際性流行歌手的合作，將在歐美進一步擴大他們的和知名度。

 

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在全球擁有廣大fans群的NCT DREAM，準備攻克美國市場。

出席《iHeartRadio Jingle Ball Tour》頒獎禮

此外，NCT DREAM會在12月參加美國最大規模的年終音樂盛典《iHeartRadio Jingle Ball Tour》，並於波士頓、華盛頓特區和亞特蘭大等城市舉行巡迴演出。這將是他們進軍美國的重要舞台，向全球觀眾展現他們的才華。對於NCT DREAMJVKEfans和音樂愛好者來說，這次國際性交流合作，和即將舉行的音樂盛典，都是令人期待的重要時刻。

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《Broken Melodies (JVKE Remix)》本周五推出。

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