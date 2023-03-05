與胡曦文結伴撐動保騷 梁家琪被林敏驄整蠱 自責面皮太薄

應屆落選港姐梁家琪(Khaki)，不時會與郭秀雲一起做環保活動，熱愛動物的她，因為做動物義工，而與「鐘錶女神」胡曦文(Christy)結緣成為好友，兩人日前一起贊助《毛孩天台重聚慈善演唱會》，對於演唱會反應熱烈，眾歌手齊心協力為毛孩付出，覺得很感動，很有意義。「以前我養過兩隻貓，真係好難忘，有幾次發現房門明明關上，又無緣無故打開，後來知道係貓咪跳起去開門，真係意想不到，動物真係好有靈性、好可愛 ! 」不過Khaki現在已沒有養寵物，因為工作太忙，她認為養寵物不是一時貪現，要照顧終老。
讚林敏驄提攜後輩
去年參選港姐至今，Khaki加入了「娛樂新聞台」當外景主持，出道時間短，不過被網民封為新一代「娛樂新聞台女神」，她稱自己還是新人，所以對此封號不敢當真，只希望多些機會磨練訪問技巧。早前有報道指林敏驄很喜歡整蠱她，每次訪問都講笑多過採訪，她有次情急下更偷偷落涙，後來自責太面皮薄。「其實我採訪經驗太淺，不懂怎樣應付，驄哥只是想考驗一下我採訪反應是否夠快。之後再訪問他，就知道佢其實係好玩得，現在已識面對，之前太面皮薄 ! 」
難忘凌晨探班 體驗指攝縱火戲
採訪娛樂新聞，Khaki很多難忘事，其中一次比較深刻，是凌晨時分去探班，採訪《異空感應》拍攝，雖然是捱更抵夜，但是很好的體驗。「我一直對拍劇好有興趣，當晚拍攝一場縱火戲，令我了解導演、演員點樣處理危險場面，真係大開眼界，不過因為現場吸入太多氣體，搞到氣管敏感，幸好第二日就無事。」