與胡曦文結伴撐動保騷 梁家琪被林敏驄整蠱 自責面皮太薄

應屆落選港姐梁家琪(Khaki)，不時會與郭秀雲一起做環保活動，熱愛動物的她，因為做動物義工，而與「鐘錶女神」胡曦文(Christy)結緣成為好友，兩人日前一起贊助《毛孩天台重聚慈善演唱會》，對於演唱會反應熱烈，眾歌手齊心協力為毛孩付出，覺得很感動，很有意義。「以前我養過兩隻貓，真係好難忘，有幾次發現房門明明關上，又無緣無故打開，後來知道係貓咪跳起去開門，真係意想不到，動物真係好有靈性、好可愛 ! 」不過Khaki現在已沒有養寵物，因為工作太忙，她認為養寵物不是一時貪現，要照顧終老。