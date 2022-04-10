與艾慕杜華七度合體《誰和誰共母》 彭妮露古絲首奪威尼斯影后

西班牙國寶級鬼才大導演艾慕杜華(Pedro Almodóvar)，繼2019年的自傳式電影《萬千痛愛在一身》(Pain And Glory)後，今年與御用女主角彭妮露古絲(Penélope Cruz)七度合作，帶來橫掃全球90項電影大獎及奧斯卡影后提名的《誰和誰共母》(Parallel Mothers)，電影廣獲外國影評讚賞，獲選為威尼斯影展開幕電影，彭妮露古絲更憑此片首次獲封尼斯影后。

最難寫又難演

艾慕杜華在《誰和誰共母》重拾探討女性的拿手好戲，故事醞釀約20年，大膽探索天下母親治療傷痛的熱情與勇氣。故事講述兩位意外懷孕又分娩在即的單親媽媽，一段萍水相逢又彼此交心的奇緣，在敍述西班牙動蕩歷史的同時，譜寫過去幾代女性堅強自立、決心守護家庭的讚歌。艾慕杜華形容彭妮露古絲在戲中飾演的仰妮絲，是他寫過最困難的原創角色，內心戲層次豐富，他相信是極可能是對方從影以來最難演也最痛苦的一個角色，「結果她的表演非常精彩，彭妮露古絲一如既往地付出了一切。」