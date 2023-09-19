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娛樂
2023-09-19 17:46:44

與資名製作人推全英語專輯 (G)I-DLE 10月正式攻美(多圖)

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(G)I-DLE正式宣告下月闖美國市場。

韓國CUBE娛樂今日宣布，旗下王牌女團(G)I-DLE，將於106日首次在美國發表迷你專輯《HEAT》，代表她們正式闖美。據悉《HEAT》會是一張全英語專輯，輯收錄5首活力四射的歌曲，包括主打歌是《I Want That》，還有《I DO》、《Eyes Roll》、《Flip It》及《Tall Trees》等。

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有資深fans表示，《HEAT》沒有成員自作曲感到可惜。

I Dosynthwave元素試水

其實早在今年7月，(G)I-DLE發行的英文單曲《I Do》，已經是一支試水溫的流行探熱針。以充滿懷舊感的synthwave元素來編曲，加入了緬懷過去愛情苦澀的歌詞，電影畫面般MV，發布時已獲得極佳好評，更打入美國Billboard排行榜。有指(G)I-DLE為了貼近美國樂迷口味，特別找來「美國資名製作人」合作，但並未具體提及是哪位製作人。

 

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《HEAT》的曲目皆由美國資名監製製作，因此fans期待(G)I-DLE攻美後的變化。

有望突破120萬張銷量

由於消息來源有限，無法得知《I Do》是否還有其他跨國音樂人聯名合作。不過考慮到(G)I-DLE正式進軍美國市場，與國際知名製作人或藝人合作，確實能提升專輯的素材和宣傳力度，相信CUBE娛樂必定全力為專輯開拓各方合作機會。而先前(G)I-DLE在迷你6輯《I feel》回歸時，不僅在全世界18個地區 iTunes Top 榜奪冠，全球預購銷量也突破116萬張，這次首發英文專輯，預計應該能突破120萬張，亦讓全球fans相當期待。

(G)I-DLE成員簡介圖冊：

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《HEAT》將於10月6日正式發行。

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提到有跨界聯名合作的《HEAT》，暫未知會是哪位藝人與監製會參與。

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(G)I-DLE正式宣告下月闖美國市場。

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