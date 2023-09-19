與資名製作人推全英語專輯 (G)I-DLE 10月正式攻美(多圖)

韓國CUBE娛樂今日宣布，旗下王牌女團(G)I-DLE，將於10月6日首次在美國發表迷你專輯《HEAT》，代表她們正式闖美。據悉《HEAT》會是一張全英語專輯，輯收錄5首活力四射的歌曲，包括主打歌是《I Want That》，還有《I DO》、《Eyes Roll》、《Flip It》及《Tall Trees》等。

《 I Do 》 synthwave 元素試水 其實早在今年7月，(G)I-DLE發行的英文單曲《I Do》，已經是一支試水溫的流行探熱針。以充滿懷舊感的synthwave元素來編曲，加入了緬懷過去愛情苦澀的歌詞，電影畫面般MV，發布時已獲得極佳好評，更打入美國Billboard排行榜。有指(G)I-DLE為了貼近美國樂迷口味，特別找來「美國資名製作人」合作，但並未具體提及是哪位製作人。

有望突破 120 萬張銷量 由於消息來源有限，無法得知《I Do》是否還有其他跨國音樂人聯名合作。不過考慮到(G)I-DLE正式進軍美國市場，與國際知名製作人或藝人合作，確實能提升專輯的素材和宣傳力度，相信CUBE娛樂必定全力為專輯開拓各方合作機會。而先前(G)I-DLE在迷你6輯《I feel》回歸時，不僅在全世界18個地區 iTunes Top 榜奪冠，全球預購銷量也突破116萬張，這次首發英文專輯，預計應該能突破120萬張，亦讓全球fans相當期待。