與「元宇宙」無聊猿組合合唱 陳芳語覺得cool

無聊猿踩入華語樂壇

無聊猿遊艇俱樂部(Bored Ape Yacht Club，BAYC)堪稱是NFT熱潮中最具代表性的項目，眾多音樂及娛樂圈名人，包含 Post Malone、Eminem、Steve Aoki、Snoop Dogg、Justin Bieber、麻吉大哥、周杰倫……等，皆是無聊猿的持有和擁護者。而由21隻無聊猿組成的 Medicine Man & A-POP，是全世界第一位誕生在元宇宙的3D無聊猿歌手，曲風以pop及hip hop為主，此次單曲是他們繼《Hello Tokyo》後，首度跨界華語樂壇。

提到合作的契機，陳芳語提到第一時間收到邀請就很興奮，立即一口答應邀約。她透露《Medicine Man》這首歌雖然未正式發行，但就非常熟悉此曲，因為十年前已收過此曲的 demo，她說：「一直都很喜歡這首歌，但真的頗難唱，十年前的我還無法駕馭這種風格。」如今有機會和 Medicine Man & A-POP一起重新詮釋，她感到緣分的奇妙。