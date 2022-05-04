與「元宇宙」無聊猿組合合唱 陳芳語覺得cool

與馬來西亞歌手黃明志合唱《玻璃心》爆紅的女歌手陳芳語(Kimberley)，最近與全球第一個「元宇宙原生」音樂廠牌0x0旗下虛擬藝人Medicine Man & A-POP，合作歌曲《Medicine Man》，同名專輯將於5月推出，並於5月底以NFT形式發售。
無聊猿踩入華語樂壇
無聊猿遊艇俱樂部(Bored Ape Yacht Club，BAYC)堪稱是NFT熱潮中最具代表性的項目，眾多音樂及娛樂圈名人，包含 Post Malone、Eminem、Steve Aoki、Snoop Dogg、Justin Bieber、麻吉大哥、周杰倫……等，皆是無聊猿的持有和擁護者。而由21隻無聊猿組成的 Medicine Man & A-POP，是全世界第一位誕生在元宇宙的3D無聊猿歌手，曲風以pop及hip hop為主，此次單曲是他們繼《Hello Tokyo》後，首度跨界華語樂壇。
提到合作的契機，陳芳語提到第一時間收到邀請就很興奮，立即一口答應邀約。她透露《Medicine Man》這首歌雖然未正式發行，但就非常熟悉此曲，因為十年前已收過此曲的 demo，她說：「一直都很喜歡這首歌，但真的頗難唱，十年前的我還無法駕馭這種風格。」如今有機會和 Medicine Man & A-POP一起重新詮釋，她感到緣分的奇妙。
陳芳語十多分鐘錄好新歌
正式進入錄音階段前，陳芳語已十分期待在錄音室和 Medicine Man互動：「第一次跟Metaverse(元宇宙)歌手合作覺得很酷！」錄音過程也相當順利，陳芳語：「當天錄音沒有預設任何立場跟計劃，覺得一切都是不可預期且充滿驚喜的。因為我跟這首歌非常熟，熟到甚至不用看歌詞，所以我們只用了十多分鐘就錄好了！」
Medicine Man & A-POP 官方Youtube頻道： https://www.youtube.com/c/0x0metaverse