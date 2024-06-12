與Anson Lo二度合作Kelly狂loop《深閨》旋律餘百次

Anson Lo、Kelly二度合作，Kelly讚對方唱慢歌有feel。

盧瀚霆(Anson Lo)去年在個唱中邀請陳慧琳(Kelly)擔任表演嘉賓，近日他灌錄新歌《深閨》，再次邀請前輩合作，Kelly在錄音前狂loop此曲旋律，務求練熟才開始錄音，專業精神可嘉。 Anson Lo、Kelly這番二度合作，Anson Lo表示，非常崇敬Kelly的歌唱實力和地位，他說：「上次同Kelly合作係喺舞台上面，邀請佢做表演嘉賓，今次係official合作，邀請佢featuring我首歌。一直好欣賞同敬佩Kelly，跳唱皆能，係香港一個天后icon，能夠邀請到合唱，自己覺得係好勁嘅事。」

近年經常與不同歌手合作的Kelly，指錄音時感受到對方在演繹慢歌時的深情拿捏能力，她說：「我都想同新生代歌手合作，之前同Sing Sing Rabbit，另外亦宣布咗我同AGA合作，不過要等到我完咗巡唱先可以進行。有日忽然間收到Anson嘅邀請，想搵我合唱，而且幾個鐘就搞掂，所以Why Not？不過冇諗過同佢合作係唱慢歌！但咁都好，我為咗呢個合唱版，我起碼聽咗100次《深閨》旋律，啲View數有一半係我㗎！」