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娛樂
2024-02-15 21:21:02

與Bonnie姐微電影《結結Loose Ends》演母子 歐信希感激前輩帶入戲

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歐信希感謝Bonnie姐帶入戲，好快投入情緒。

實力唱將歐信希，與老戲骨演員黃文慧(Bonnie 姐)，近日合作拍攝微電影《結結Loose Ends》，兩人片中飾演兩母子，戲中不乏感人場面，Bonnie 真摰演繹，更帶動歐信希傾情投入而熱淚盈眶，母子情感動觀眾

 

Bonnie 在戲中飾演患上阿爾茨海默症(認知功能障礙)的年邁母親，她腦海只記得兒子童年參加歌唱比賽，想要一個紅色煲呔上台比賽，當年她非常反對兒子比賽，造成母子之間隔膜，不過多年後她重返學校禮堂尋找參加歌唱比賽兒子，早已長大成人飾演兒子的歐信希，見到眼前的母親拿著紅色煲呔尋找自己，以盧冠廷一曲《天變地變情不變》來連繫母親記憶，母子相擁化解多年誤會

 

 

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歐信希在戲中飾演一位渴望做歌手的司儀。

想起90歲母親 感到愛要及時

談到拍攝時眼濕濕，歐信希稱感謝Bonnie姐黃文慧帶他入戲，加上想起自己90歲高母親和已故外婆不禁真情流露他說：「雖然媽媽尚算健康未有戲中Bonnie姐患上阿爾茨海默症，但偶然都會忘記東西，所以我出外工作都會擔心不過最深刻是想起我外婆，遺憾相處時不懂照顧，常想如果我能夠多點時間孝順她就好！

 

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Bonnie姐飾演的母親，只記起兒子喜歡紅色煲吠，亦令兩人化解誤會。

抽籤配對拍攝 劇本有如度身訂造

歐信希透露，最巧合是這微電影《結結Loose Ends》，是講述母子情， 戲中男主角一直有夢想參加歌唱比賽，和現實中的他經歷相似，歐信希說：「拍攝時已感到有如度身訂造，真係好幸運遇到這個劇本，希望大家畀多啲支持，尤其和我一齊演出的Bonnie姐，真係激發咗我潛在戲癮，除咗做歌手同司儀，新一年還想多嘗試拍劇，亦都計劃再開演唱會。 

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歐信希感嘆當年未有太多時間與外婆相處。

呼籲登入連結投票

今次拍攝之微電影，是參予第十一屆《微電影+作」支援計劃（音樂篇）》今屆一共有22隊參與支援計劃繼續匯聚本地優秀廣告及音樂創作人才，同時鼓勵更多歌手參與幕前演出歐信希獲得入圍首度演出並以即場抽籤形式配對與幕後團隊合作拍攝，該片已經重登場https://www.microfilm-music.hk/video/11mxmt101/ 歐信希對此片充滿有信心不忘為自己「拉票」，呼籲觀眾及樂迷多多支持，按連結欣賞及投票，截止投票日期為34日。

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