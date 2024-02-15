與Bonnie姐微電影《結結Loose Ends》演母子 歐信希感激前輩帶入戲

抽籤配對拍攝 劇本有如度身訂造

歐信希透露，最巧合是這微電影《結結Loose Ends》，是講述母子情， 戲中男主角一直有夢想參加歌唱比賽，和現實中的他經歷相似，歐信希說：「拍攝時已感到有如度身訂造，真係好幸運遇到這個劇本，希望大家畀多啲支持，尤其和我一齊演出的Bonnie姐，真係激發咗我潛在戲癮，除咗做歌手同司儀，新一年還想多嘗試拍劇，亦都計劃再開演唱會。」