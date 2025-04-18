與Kakit到學校表演大受歡迎 冼靖峰獲男同學即場邀約

冼靖峰、文凱婷、鄧家杰(Kait)聯同舞蹈老師杜曦駿 (Larry)等，日前參與由樂力文創有限公司和築子林慈善基金會合辦、Yes Station協辦的音樂會《樂力慈善音樂會2025 School Tour》。是次活動將為期數月，在不同學校舉行，為協助本港年輕一代了解提防騙子的重要性，多位藝人朋友聯同各大機構向師生們分享一些真實騙案例子、防騙心得，提升大家防騙意識。

日前冼靖峰、文凱婷、Kakit、賴映彤 (Ahyana)、新世代歌手Tr33連同《未來科學拯救隊》系列作家梁添博士等到將軍澳官立中學出席第三場《樂力慈善音樂會2025 School Tour》。活動一開始由由他們向師生宣傳防騙資訊及提高大眾防騙意識，其後梁添博士為大家分享如何透過生成式AI成為科幻小說作家出版書。

音樂會由賴映彤打頭陣，彤彤更走到台下人群中與同學仔互比心心、大派心心場面，尖叫聲不斷。接著由Tr33演繹創作的人氣歌《沉船仔》，他表示：「沉船，是一種既幸福，又痛苦的感覺，呢首歌識唱既一齊唱！」全場同學仔更一齊大合唱，全場氣氛高漲。