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娛樂
2024-11-27 17:41:34

與Kendy於許廷鏗新歌重聚 Robynn成為首位嬰幼兒睡眠顧問

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Robynn與Kendy及林家謙和許廷鏗，4人共聚勾起歌迷的回憶。

Robynn與Kendy及林家謙和許廷鏗，4人共聚勾起歌迷的回憶。

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唱作人Robynn Yip(葉中月)成為兩女之母後，卻在照顧女兒過程中，讓她走出嬰幼兒睡眠問題困擾，更轉化開拓另一事業，成為全中港首位GSC認證嬰幼兒睡眠顧問，日前更到港大做客席講師。

Robynn沒有因此放輕音樂創作事業，近日許廷鏗推出的《自然光》，Robynn也是作曲人之一，更是她與Kendy分開發展多年後，再在鏡頭前重組，加上許廷鏗、林家謙一起在YouTube推出團隊創作的《自然光》cover 版本。

Robynn透露今次創業是一種緣份，一開始沒有想過要創業，因為自己親身經歷過孩子睡不好的困擾。當時兩歲半的小糯米轉睡小童床，每晚凌晨都會自行離開睡房走到父母房，她說：「不單會叫醒父母，鎖上的門也懂得自行解鎖， 所以決定找辦法運用育兒心理學及溫和的睡眠輔導技巧，在她不哭的情況底下，用兩星期解決了睡眠問題。」現時4歲的小糯米，已經持續懂得入睡，並留在自己睡房睡到天亮。

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Robynn成為首位嬰幼兒睡眠顧問，分享心得幫新手父母。 Robynn自從懂得改善bb行為習慣，終於有覺好瞓。 Robynn、Kendy加上林家謙，一起為許廷鏗創作新歌，實屬難得。

Robynn當時報讀了國際嬰幼兒睡眠協會創辦人Kim West 的訓練及進修課程，成功當上全中港首位GSC認證嬰幼兒睡眠顧問，她希望幫助香港家長更了解嬰幼兒睡眠知識的同時，繼續為多國的家庭服務，並且創立睡眠顧問平台(The SleepEasy Club)，最近更獲邀到香港大學教育學院的嬰幼兒部門的課堂中當客席講師，稍後計劃和大小本地親子平台及育兒機構合作做講師分享育兒資訊。  

此外，Robynn目前除當睡眠顧問，並沒有放棄音樂，「二計劃明年推出個人首張專輯。」作為身兼多職的 slasher現代女性，Robynn打破傳統工作模式，尤其當媽媽後，就學習到時間管理的重要性，往後仍然創作音樂，亦可以繼續增值及幫助他人，為女兒做好榜樣。

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