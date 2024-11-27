與Kendy於許廷鏗新歌重聚 Robynn成為首位嬰幼兒睡眠顧問

唱作人Robynn Yip(葉中月)成為兩女之母後，卻在照顧女兒過程中，讓她走出嬰幼兒睡眠問題困擾，更轉化開拓另一事業，成為全中港首位GSC認證嬰幼兒睡眠顧問，日前更到港大做客席講師。

Robynn沒有因此放輕音樂創作事業，近日許廷鏗推出的《自然光》，Robynn也是作曲人之一，更是她與Kendy分開發展多年後，再在鏡頭前重組，加上許廷鏗、林家謙一起在YouTube推出團隊創作的《自然光》cover 版本。

Robynn透露今次創業是一種緣份，一開始沒有想過要創業，因為自己親身經歷過孩子睡不好的困擾。當時兩歲半的小糯米轉睡小童床，每晚凌晨都會自行離開睡房走到父母房，她說：「不單會叫醒父母，鎖上的門也懂得自行解鎖， 所以決定找辦法運用育兒心理學及溫和的睡眠輔導技巧，在她不哭的情況底下，用兩星期解決了睡眠問題。」現時4歲的小糯米，已經持續懂得入睡，並留在自己睡房睡到天亮。