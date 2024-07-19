與KUMAMON鬥舞賀荃灣AEON STYLE開幕 肥仔狂派熊本特產禮品

男團ERROR隊長肥仔(梁業)，今日出席以「荃新」面貌迎接每一位顧客的荃灣AEON STYLE開幕禮，他不但試盡場內新食肆與日式商品，又與KUMAMON battle舞技與灌藍射藝，更與現場觀眾大玩遊戲及獻唱個人作品，並送出豐富禮品給幸運的顧客，令每位觀眾均盡興而歸。
活動上，熊本縣政府營業部長兼幸福部長KUMAMON與姐姐，一起介紹當地特產與風土人情，像青肉木瓜、一口西瓜以及和牛。之後KUMAMON表演招牌熊本舞蹈。技癢的肥仔忍不住出場，人與熊一見面即相擁，原來他們早在4年前已認識，肥仔說：「4年前喺熊本參加節目時，同過KUMAMON交手，不過當日佢主場，氣勢當然不及得佢，知道今日AEON STYLE荃灣店安排咗咁難得機會俾我雪恥，仲佔主場優勢，一於再戰。」
自嘲兩隻熊共舞
兩位身材圓碌碌的舞者，舞蹈又萌又型，現場觀眾給予打和平分。肥仔指，回港後沒有一刻忘記KUMAMON，「呢4年嚟，我身形一直追住KUMAMON，所以大會今次請咗兩隻熊嚟主持開幕。」之後大會請出6位幸運小觀眾，分隊進行籃球競賽，兩人賽前示範時已落力灌籃，更互向對方投球，引得全場觀眾哈哈大笑，肥仔又說：「落場當然要投入比賽，幫同隊觀眾贏走KUMAMON喺日本帶嚟嘅禮物啦。」最終兩隊打和平手，6位小隊員均贏得來自熊本縣的禮品，之後更合照留念。
自爆將軍澳 康怡AEON擁躉
受訪時，肥仔稱是AEON的擁躉，除了可以買到熊本縣的特產外，還有很多日本地道貨品，他又大爆自己會經常光顧哪兩日AEON：「如果fans想撞到我，可以去將軍澳或者康怡嘅AEON，我經常會喺啲兩間店出現。」肥仔又讚荃灣AEON STYLE，引入日式食店「鶴橋風月」、KOMEDA‘S Coffee，美食與飲品均非常精緻，而日本潮流品牌Self Service提供的優質貨品，則提升大家購物體驗。
美食Jap Jap聲 減暫停一日
肥仔之後與觀眾大玩有獎遊戲，送出10份熊本縣特產禮品，之後獻唱輕快舞曲《Jap Jap》，又與觀眾運手互動搞氣氛，他又建議：「知道AEON有播鏡仔嘅歌曲，今日現場反應熱烈，都可以考慮播下我嘅ERROR嘅歌。」他稱雖然《JapJap》創作露感是減肥，但看見AEON STYLE的美食，「咁多日式美食同新品，每樣都Jap Jap聲，減肥暫停一日咁多先。」