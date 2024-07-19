與KUMAMON鬥舞賀荃灣AEON STYLE開幕 肥仔狂派熊本特產禮品

男團ERROR隊長肥仔(梁業)，今日出席以「荃新」面貌迎接每一位顧客的荃灣AEON STYLE開幕禮，他不但試盡場內新食肆與日式商品，又與KUMAMON battle舞技與灌藍射藝，更與現場觀眾大玩遊戲及獻唱個人作品，並送出豐富禮品給幸運的顧客，令每位觀眾均盡興而歸。

活動上，熊本縣政府營業部長兼幸福部長KUMAMON與姐姐，一起介紹當地特產與風土人情，像青肉木瓜、一口西瓜以及和牛。之後KUMAMON表演招牌熊本舞蹈。技癢的肥仔忍不住出場，人與熊一見面即相擁，原來他們早在4年前已認識，肥仔說：「4年前喺熊本參加節目時，同過KUMAMON交手，不過當日佢主場，氣勢當然不及得佢，知道今日AEON STYLE荃灣店安排咗咁難得機會俾我雪恥，仲佔主場優勢，一於再戰。」