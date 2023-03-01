與Locker林家熙疑似分手 Kayan9896開直播被追問感情狀況

「試當真」女神Kayan9896（吳家忻）與Locker（林家熙）喺2021年大方認愛，不時於社交平台分享合照大放閃光彈，亦頻頻以情侶檔接Job拍廣告與出席活動。不過自去年11月廣告照後，都未見過Kayan9896與Locker同框，聖誕及新年亦未如過往一樣PO出合照，令外界不斷懷疑二人已分手。去到近日（25日），Kayan9896喺IG開直播宣傳新歌，兼與網民互動一番，期間有唔少網民問及佢嘅感情狀況，不過佢都冇回應。

被網民指疑因情傷暴瘦 Kayan9896擁有標緻外貌及纖瘦嘅模特兒身形，不過近日就被網民指佢疑似因情傷而暴瘦，好似喺其新歌《Think I’m in love》Dance Performance Video中瘦到見到肋骨，唔少網民都直播留言話片中著露腰裝嘅佢太瘦，要食返多啲嘢，而Kayan9896就喺直播中自爆自己嘅體重大約47至48公斤，唔係大家諗嘅咁輕，之後佢仲話近排有食嘢，只係拍MV前三日三夜都冇食飯。

全程無視網民問感情狀況 喺直播，心情不俗嘅Kayan9896對網民嘅要求可以話係有求必應，例如扮猩猩及點歌等等，唯獨網民問及佢嘅感情狀況，佢就全程無視，直到有網民留言話「可摸耳唔好問Kayan咁多感情嘢呢？」 ，佢先重複呢個留言話「大家可摸耳唔好叫Kayan講咁多感情嘢？」 ，巧妙地回應所有感情嘅提問。