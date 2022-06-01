舊年肥到無頸 阿嬌鍾欣潼靠飲排毒湯水激瘦30磅 （內附餐單）

內地綜藝《乘風破浪的姐姐3》（浪姐3）雲集兩岸三地一班熟女藝人，要吸引觀眾視線實在唔易。有份參加嘅阿嬌鍾欣潼，身型狀態多年來起起伏伏，但係為咗喺《浪姐3》脫穎而出，最近受訪時分享以飲排毒湯減肥法修身，比起一年前因為荷爾蒙失調而面圓圓嘅「福相」，估計瘦咗20－30磅！

舊年阿嬌參加內地綜藝《怦然心動20歲》時，睇落肥到似無咗條頸，被網友瘋狂cap圖討論，野生捕獲嘅側拍照更見到佢驚現闊太身型。有說阿嬌係因為接咗套戲要狂食增磅，又有傳係因為荷爾蒙失調造成。點都好，王心凌上《浪姐3》唱成名作《愛你》翻hit，證明節目足以點石成金。阿嬌年頭開始發力減磅，加上《浪姐3》排練同拍攝不斷，3個月以來已經瘦多10幾磅。

減肥餐單大公開

阿嬌嘅減肥餐單主要係飲湯，每日飲一碗肉類煲成嘅湯，但冇提及有咩其他材料。減肥往往要戒澱粉，但阿嬌嘅餐單當中，早餐午餐都可以細碗飯或米粉，再加肉類同綠葉蔬菜；晚飯前先飲湯，多菜少肉，另外全日最少要食3隻蛋白，亦可以食青瓜、蕃茄或滷肉當小食。唔食得嘅包括甜品、瓜類、筍同豆製品，當然仲要戒酒。睇阿嬌微博嘅影片，無濾鏡無化妝之下見返個下巴，身型亦都修返唔少，佢亦好努力做運動，似乎堅work！

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